Spartu proti Lyonu odvysílá nová stanice, bude zdarma. Kdy začne a jak ji naladit?
Kdo chce vidět, jak si fotbalisté Sparty vedou s Lyonem ve třetím předkole Ligy mistrů, naladí si stanici Prima Sport. Nový sportovní kanál v Česku. Ostrý start chystá na polovinu srpna, ovšem právě domácí utkání Letenských proti francouzskému klubu 4., nebo 5. srpna bude ostrou zkouškou.
Prima Sport nabídne i speciální předzápasové studio, odborné analýzy nebo bezprostřední ohlasy po zápase. „Liga mistrů představuje vrchol evropského klubového fotbalu a cesta českého klubu za účastí v ní vždy přitahuje mimořádnou pozornost fanoušků. Jsme rádi, že právě naši diváci budou moci sledovat důležité momenty sparťanské kvalifikace. Vedle samotného zápasu nabídneme také kvalitní studiový servis, expertní analýzy i špičkový komentář,“ říká Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu.
„Přímé přenosy Sparty patří dlouhodobě k nejsledovanějším v Česku a zájem o ně se zvyšuje. Pro tuzemský fotbal je dobře, že na trh vstoupí nový hráč v podobě sportovního kanálu TV Prima. Se svým soupeřem budeme intenzivně jednat i o odvysílání venkovního zápasu a fanoušky informovat v nejbližším možném termínu,“ doplňuje Tomáš Křivda, generální ředitel AC Sparta Praha.
Nová sportovní stanice Prima Sport pod střechou televize Prima dostala licenci před měsícem. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) dala souhlas k terestrickému i internetovému vysílání, oprávnění platí na příštích 12 let. Program – vysílaný v češtině – by měl být poskytován v rozsahu 15 až 24 hodin denně.
Jak program naladit
Co je důležité, půjde o volně šířené vysílání, tedy poskytované zdarma.
Jak ho naladit? Takhle to vysvětlují provozovatelé na svém webu. „Náš úplně nový sportovní program bude dostupný od 17. srpna prostřednictvím pozemního vysílání DVB-T2 v celoplošné Vysílací síti 24 (Multiplex 24 - MUX 24). Naladit si ho ale můžete už před oficiálním startem. První vysílání na Prima sport budete moci sledovat už během domácího kvalifikačního zápasu Sparty ve 3. předkole Ligy mistrů. Pokud jej po spuštění svého televizoru nenajdete v programové nabídce, ve většině případů postačí provést nové naladění televizních programů.“
Jsou tu i další důležité otázky. Na které sporty se stanice zaměří? Má už zajištěna práva na konkrétní akce? Kdo se stane komentátory sportovních akcí? Odpovědi zatím chybí. „Vše zveřejníme v následujících dnech či týdnech,“ říká ředitelka komunikace Blanka Bumbálková.
Prima podle serveru Mediář rovněž dokončuje jednání o převzetí televize Sporty TV. Ta volně vysílá v celoplošné síti Českých Radiokomunikací. Prima údajně nedisponuje dostatečným objemem vysílacích práv ani týmem pro sportovní kanál, ovšem na některých sportovních právech pro Sporty TV se už podílela – jde třeba o sestřihy ze zápasů NHL. K převzetí by mělo dojít v létě.
Přenos kvalifikačního zápasu Sparty ukazuje, že Prima bere sport vážně. Dokládá to i nedávný přímý přenos ženského finále Wimbledonu s ryze českou účastí.