Sparta (možná) proti Šulcovi, Karabce čeká speciální zápas: Když budeme kompaktní...
V uplynulé sezoně Ligue 1 skončil čtvrtý. V kádru má finalistu mistrovství světa nebo oporu české reprezentace Pavla Šulce. Spartu čeká v boji o postup do Ligy mistrů pořádná fuška. Ve třetím předkole prestižní soutěže narazí na Olympique Lyon, z pohledu koeficientu nejtěžšího možného protivníka celé kvalifikace. Dvojzápas bude pikantní zejména pro Adama Karabce.
Když Sparta informovala na sociálních sítích o nejbližším soupeři v Lize mistrů, použila fotografii s Karabcem. Ano, náhody sice existují, ale určitě ne v tomto případě. Odchovanec Letenských hostoval v minulém ročníku právě v Lyonu.
Před měsícem se rozloučil s týmem se slovy: „Děkuji za vše.“ Francouzský gigant na něj neuplatnil opci na trvalý přestup a český reprezentant i přes vlastní původní plány a časté mediální spekulace zůstane podle redakčních zdrojů v pražském klubu.
Na začátku srpna (konkrétně buď čtvrtého, nebo pátého) se pravděpodobně potká na hřišti s bývalými spoluhráči. O týden později je na programu odveta. „Bude to pro mě speciální,“ přiznal Karabec pro klubový web. „Lyon má velkou kvalitu, ale stát se může cokoliv. Když budeme kompaktní a podáme nadstandardní výkon, může to být zajímavé,“ pokračoval.
I z jeho slov lze vyčíst, že Sparta je v souboji o postup do play off outsider. Karabec poznal kvalitu Lyonu na vlastní kůži. „Po pár trénincích jsem si myslel, že nemám šanci. Nic lepšího jsem zatím neviděl,“ líčil své zážitky v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Mezi jemu dobře známé tváře může patřit Pavel Šulc, v minulé sezoně nejlepší ligový střelec mužstva. Jenže zároveň existuje varianta, že český ofenzivní hráč stihne do utkání se Spartou ještě změnit dres. Podle francouzského serveru Foot Mercato se o něj zajímá Leeds United, účastník Premier League. Lyon si měl říct o částku 25 milionů eur, v přepočtu asi 605 milionů korun.
Požadovaná suma jen odhaluje fakt, proti jakému soupeři se Letenští představí. Francouzský celek sice prohrál o víkendu přípravný zápas se Slavií (0:2), ale chyběli mu reprezentanti včetně Šulce nebo argentinského obránce Nicolase Tagliafica.
Oslabený Lyon?
Trenér Paul Fonesca, jehož Karabec velmi chválil, přišel oproti minulé sezoně o brazilského šikulu Endricka, hosta z Realu Madrid, a dalšího klíčového hráče v ofenzivě Alfonsa Moreiru. Jednadvacetiletý Portugalec přestoupil v létě za Patikem Schickem do Leverkusenu za 29,5 milionu eur (zhruba 716 milionů korun).
Přesto kádr Lyonu, jehož potkaly před rokem vážné finanční problémy, má stále obrovskou sílu. Jeho aktuální tržní hodnota je podle renomovaného serveru Transfermarkt trojnásobně vyšší než u Sparty, dosahuje 257,5 milionu eur (6,3 miliardy korun). Mezi největší hvězdy se vedle Šulce a Tagliafica řadí kapitán Corentin Tolisso nebo stoper Moussa Niakhaté. V bráně působí slovenský gólman Dominik Greif.
Už dlouho dopředu bylo jasné, že Spartu nečeká do Ligy mistrů snadná cesta. V ní si zahrála naposledy před dvěma lety, tehdy jako vítěz české ligy vyřadila znatelně slabší soupeře, a to Shamrock, FCSB a Malmö. Momentálně se nachází v nemistrovské části. „V předkole budou soupeři patrně těžší, než když jsme prošli mistrovskou částí. Bude to náročné, ale uděláme všechno pro to, abychom se do hlavní fáze probojovali,“ zdůraznil na startu přípravy kapitán Lukáš Haraslín.
Jestli svěřenci dánského kouče Briana Priskeho přejdou přes Lyon, postoupí do závěrečného play off soutěže. V případě neúspěchu se už bez dalšího předkola automaticky propadnou o patro níž.
Poslední vzájemné střetnutí obou klubů se odehrálo na podzim 2021 právě v Evropské lize. Pražané prohráli doma 3:1, ve Francii poté zaznamenali prohru 0:3. Ani v minulosti se jim na stadionu bývalého zaměstnavatele Milana Baroše až tolik nedařilo. V roce 2004 schytali debakl 0:5.
Jak dvojutkání zvládnou tentokrát?