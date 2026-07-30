Zraněný Šulc nebude hrát na Letné. Lyon přivedl konkurenci, hrozí mu prodej?
Už v úterý vstupují fotbalisté Sparty do 3. předkola Ligy mistrů, na Letnou přijede slavný Lyon. Francouzský celek téměř jistě začne bez jednoho ze svých klíčových hráčů – Pavel Šulc (25) nenastoupil do středeční generálky v Seville proti Betisu (0:4). Podle informací iSport.cz bude kvůli drobným problémům mimo hru zhruba deset dní, což znamená, že první duel v Praze určitě nestihne.
Pro Pavla Šulce mohlo jít o pikantní start sezony. Na Spartě ještě v dresu Plzně prožil před čtyřmi lety jeden z nejhorších zápasů kariéry. Spaloval jasné šance a hosté jen remizovali 2:2. Trvalo dlouho, než se přes hostování v Jablonci dostal zpátky na nejvyšší level.
Od té doby se ze Šulce stal nejlepší český fotbalista, před loňským odchodem do Lyonu dominoval české lize. Skvěle se chytil i v novém působišti – v první sezoně ve Francii nasbíral 15 gólů a deset asistencí. Na Spartě pak odehrál řadu zajímavých a povedených zápasů.
Na Letné by si jistě zahrál i v dresu francouzského klubu, ale po náročné minulé sezoně zakončené neúspěšným mistrovstvím světa není na úterní zápas kvůli drobným problémům nachystaný.
Šulc po delším volnu nastoupil za Lyon k jedinému přípravnému zápasu – 15. července odehrál dvacet minut proti švýcarskému Servette. Další tři zápasy vynechal (včetně přípravy se Slavií v Norimberku). Podle informací iSport.cz jde o drobné potíže s kolenem. Šulc cítil bolest, v klubu se raději rozhodli, že ho do plné zápasové zátěže budou po krátkém volnu a možné únavě z mistrovství světa dostávat postupně.
Mimo hru by měl být následujících deset dní, což znamená, že úterní výkop 3. předkola Ligy mistrů na Spartě určitě nestihne, otazník je také nad odvetou ve Francii (úterý 11. srpna). Francouzská liga startuje až 22. srpna, Lyon začíná na hřišti Toulouse.
Šulc přestoupil do Lyonu před rokem z Plzně za 7,5 milionu eur (plus bonusy), smlouvu má až do léta 2029. První sezona se mu extrémně vydařila. Francouzský klub ale řeší finanční trable a je možné, že v případě výhodné nabídky českého reprezentanta už v letním transferovém okně dál prodá. Šulcova aktuální tržní hodnota se dle údajů renomovaného serveru Transfermarkt pohybuje okolo dvaceti milionů eur (přibližně 500 milionů korun). V zahraničních médiích proběhly informace o zájmu Leedsu, klubu z anglické Premier League, sledovat ho mají i španělské kluby.
Přišla velká konkurence
Lyon navíc přivedl Šulcovi výraznou ofenzivní konkurenci. Z Juventusu oficiálně získal belgického reprezentačního útočníka Loise Opendu (26), roční hostování klub stojí 3,5 milionu eur (87,5 milionu korun).
Získat hrotového útočníka bylo pro Lyon absolutní prioritou, Openda by měl doručit okamžitou kvalitu a nastoupit už v zápase na Spartě. V kariéře prošel Standardem Lutych, Bruggami, Vitesse Arnhem (Nizozemsko), Lens (Francie). Dařilo se mu následně v německém Lipsku – v bundeslize nastřílel 33 ligových gólů a před rokem v září přestoupil do Juventusu. V minulé sezoně se ale neprosadil a italský klub svolil k ročnímu hostování v Lyonu.
Francouzský klub před startem ostré sezony nezakončil přípravu vůbec dobře. Lyon ve středu utrpěl debakl 0:4 v Seville proti Betisu, slovenský gólman Dominik Greif jen těžko mohl likvidovat množství šancí, do kterých se dostával španělský celek díky otevřené obraně Lyonu i úspěšně řešeným standardním situacím.
„Řekl jsem hráčům, že je to důležitý zápas, který je třeba zakončit pozitivně. Ale po tomto zápase je ten pocit negativní. Myslím, že jsme se v mnoha oblastech setkali s problémy. Drželi jsme míč, ale příliš často ho ztráceli,“ hodnotil vysokou porážku před vstupem do nové sezony trenér Lyonu Paulo Fonseca.
Lyon v šesti přípravách prohrál jen dvakrát (vedle Betisu i se Slavií), generálka ale portugalskému kouči přidělala starosti. „Jde o výsledek, který někdy postaví tým tváří v tvář realitě, vrací nás zpátky na zem. Musíme si pečlivě promyslet, co budeme dělat v příštím zápase, protože když budeme hrát s tímto nastavením, bude to těžké,“ připustil Fonseca směrem k utkání na Spartě. „Doufám, že se už budu moci spolehnout na Opendu, budeme ho potřebovat. Máme několik talentovaných mladých hráčů, ale ještě nejsou zcela připraveni odehrát pro nás tak důležitý zápas. Potřebují čas, to jsme dnes znovu viděli.“