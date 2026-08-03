Priske sledoval zápas Slavie, ptal se i Karabce: Chce Lyonu dokázat, že je špičkový hráč
V minulosti si zahrál Ligu mistrů už se dvěma kluby, a to Midtjyllandem a Feyenoordem. Teď má Brian Priske před sebou kvalifikaci prestižní soutěže se Spartou. „Všichni máme obrovskou motivaci se dostat do hlavní fáze. Uděláme všechno, co je v našich silách,“ řekl dánský kouč před úvodním zápasem třetího předkola proti Olympique Lyon.
Složitý soupeř na začátek kvalifikace, že?
„Máme ho docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezonu a všechny přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Víme, že v kádru mají hodně změn a není snadné říct, v jaké sestavě zítra nastoupí. Máme ale vlastního skauta.“
Myslíte Adama Karabce, že?
„Mluvil nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Všichni vidíme, jakou mají kvalitu a konkurenci na každém postu. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.“
Hrál tedy velkou roli při přípravě na soupeře?
„Asistent se podíval na spoustu zápasů, udělal si analýzu a zároveň se pobavil s Karou. Je to normální, když máte hráče se zkušeností od soupeře. Dá vám jiný pohled na fungování klubu. Kara strávil minulou sezonu v Lyonu, a tak samozřejmě ví, jak trénuje, jak se připravuje a jaký má herní plán. Je normální si to zkombinovat.“
Dívali jste se i na generálku Slavie, která porazila Lyon?
„Ano, i z tohohle zápasu jsme se podívali na pár momentů. Doufejme, že je využijeme i v zítřejším utkání.“
Cesta do LM bude těžká
Ještě zůstaňme u Karabce. Má za sebou dobrý start do sezony, ale nebude proti bývalému klubu možná až přemotivovaný?
„Nevím, jestli je to vůbec možné. Jsem si ale jistý, že má velkou motivaci podat dobrý výkon pro Spartu i pro sebe, aby dokázal trenérovi Lyonu, že má kvalitu, a že je špičkový hráč.“
Jak na vás před utkáním působí?
„Samozřejmě se na zápas těší, ale celý týden je klidný a soustředěný na to, aby odvedl práci, kterou od něj očekáváme.“
Lyon má v poslední době finanční problémy a je nucený prodávat klíčové hráče. Vnímáte jeho situaci mimo hřiště?
„Tohle obecně není otázka na mě, já na to nemám názor. Soustředím se jen na hru a na to, jak kluky připravit na zápas. Vím, že přijede silný tým na Letnou a uděláme všechno pro to, abychom se po dvou nejbližších zápasech kvalifikovali do dalšího kola Ligy mistrů.“
V dalším kole by vás čekal Fenerbahce, nebo Sturm Graz.
„Když jsme loni skončili na druhém místě v lize, věděli jsme, že cesta do hlavní fáze Ligy mistrů bude těžká. Tím losem se nic nezměnilo. Nejdřív ale musíme porazit Lyon, až pak se budeme soustředit na ostatní soupeře. Mám teď plnou hlavu Lyonu a toho, jak ho porazit.“
Dala vám k tomu návod i Slavia, která porazila Lyon v generálce?
„Ano, samozřejmě i z tohohle zápasu jsme se podívali na pár momentů. Doufejme, že je využijeme i v zítřejším utkání.“
|Sparta Praha
|Olympique Lyon
|Umístění v minulé ligové sezoně
|2. místo
|4. místo
|Celková hodnota kádru
|91,7 milionu eur
|288,25 milionu eur
|Průměrný věk kádru
|25,3
|24,7
|Hráč s nejvyšší hodnotou
|Jonatan Braut Brunes
|Malick Fofana
|Počet trofejí
|5714x mistr Česka, 24x mistr Československa, 8x vítěz českého poháru, 8x vítěz československého poháru, 3x vítěz Středoevropského poháru
|227x mistr Francie, 5x vítěz francouzského poháru, 1x vítěz ligového poháru, 8x vítěz francouzského Superpoháru, 1x vítěz Intertoto Cupu