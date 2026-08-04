Hvězdy Lyonu: síla v kapitánovi, slovenská opora v brance i drahá posila do útoku
Na Letnou přijíždí favorizovaný Lyon s jasným úkolem – rozjet v úterý večer dvojzápas proti Spartě tak, aby doma v odvetě stvrdil postup do play off o Ligu mistrů. Klub nedorazí v kompletním složení, schází například zraněný český reprezentant Pavel Šulc. Naopak už by neměla chybět zvučná ofenzivní posila z Belgie Lois Openda. Čtvrtý celek uplynulé sezony Ligue 1 má soupisku nabitou zajímavými jmény – na koho se mohou fanoušci na Letné těšit?
Lois Openda (útočník, 26 let, Belgie)
Tržní hodnota: 23,4 miliony eur (585 milionů korun)
Čerstvá letní posila na hrot útoku. Belgický reprezentant střílel branky v Lipsku, odkud si ho na minulou sezonu vytáhl slavný Juventus. V Itálii se mu ale příliš nedařilo a v létě se upekl přesun do Lyonu. Klub potřeboval okamžitou posilu do ofenzivy zejména pro kvalifikaci do Ligy mistrů. Za hráčovo roční hostování zaplatí 3,5 milionu eur (87,5 milionu korun), nastoupit už může v úterý na Letné proti Spartě.
Corentin Tolisso (záložník, 32 let, Francie)
Tržní hodnota: 10,2 milionu eur (255 milionů korun)
Sparta si na něj musí dát obzvlášť pozor, jde o největší zbraň Lyonu. Hlavní osobnost, kapitán a jasný lídr, tvoří hru a patří mezi nejproduktivnější hráče. Mužstvo táhl v minulé sezoně – v lize zaznamenal 11 gólů a čtyři asistence, společně se Šulcem byl nejlepším hráčem uplynulého ročníku. Snil i o nominaci na mistrovství světa, do nabitého kádru Francie se ale nedostal.
Malick Fofana (útočník, 21 let, Belgie)
Tržní hodnota: 29,8 milionu eur (745 milionů korun)
Většinu uplynulé sezony promarodil, vyřadilo ho zranění kotníku z říjnového zápasu se Štrasburkem. Aktuálně už je v pořádku, a pokud si do Prahy přiveze formu, sparťanská defenziva se má na co těšit. Na pozici levého křídelníka jde o rozdílového hráče. Dynamický, výbušný typ, který se rád prosazuje jeden na jednoho. Krásně se na něj kouká, jen musí být zdravý…
Ruben Kluivert (obránce, 25 let, Nizozemsko)
Tržní hodnota: 7,7 milionu eur (192,5 milionů korun)
Nepatří mezi nejhodnotnější, ale určitě k jedněm z nejdůležitějších hráčů Lyonu. Ruben Kluivert, jeden z tří synů slavného útočníka Patricka (49), patří k základním pilířům defenzivy Lyonu. Od loňského příchodu nastupuje pravidelně jako stoper, odehrál i většinu nepovedené generálky proti Betisu (0:4). V základu téměř jistě bude i v úterý proti Spartě. Po svém otci zdědil i ofenzivní geny, umí být nebezpečný při standardkách.
Dominik Greif (brankář, 29 let, Slovensko)
Tržní hodnota: 8,7 milionu eur (210,5 milionů korun)
Slovenský reprezentační gólman si ve Francii vybudoval silnou pozici, v minulé sezoně se postupně vypracoval v jasnou jedničku Lyonu. V defenzivě francouzského celku jsou často mezery, brankář tak často vytahuje bravurní zákroky. Naposledy inkasoval čtyřikrát v generálce od Betisu, ale přesto ještě jiným brankám včasnými zásahy zabránil.