Letenští proti Lyonu potřebují roztáhnout křídla. Probudí se Haraslín?
Velké jméno, soupeř s pověstí giganta, je v Praze jako první protivník, kterého Sparta musí odvalit z cesty, aby se po dvou letech přiblížila Lize mistrů. Olympique Lyon přiveze jako zásadní zbraň křídelní hráče. Letenští se však na tomto postup potřebují vyladit, její krajní útočníci v sezoně zatím nenaplňují parametry, nebodují – a to ani kapitán Lukáš Haraslín.
Mohl zápas prakticky rozseknout, stačilo zvládnout disciplínu, která mu rozhodně není proti srsti, vždyť penaltu zvládl kupříkladu v nastavení druhé půle derby na Slavii, když Sparta prohrávala. Proti Zlínu však kapitán Lukáš Haraslín zaváhal, bránu matadora Stanislava Dostála minul a vlastně tak potvrdil, že letenská křídla zatím v této sezoně statisticky mlčí.
Jasně, John Mercado skóroval v Brně, jenže Ekvádorec primárně v sezoně naskakuje na levém bekovi. Až v průběhu utkání se Zlínem se postavil na místo, které má nejradši, tedy na pravé křídlo. Neprosadil se, přesto zahrál velmi slušně.
Proti Lyonu je třeba, aby se přidali další. Prostor pro jejich rejdy by se totiž našel. „Olympique nemá úplně jistou defenzivu. Má problémy při rozehrávce pod tlakem, což ukázal třeba v přípravě se Slavií. A také hodně otvírá prostor za vysoko postavenými krajními obránci,“ vykládá expert Roman Polom, bývalý obránce Letenských, Olomouce či Hradce Králové.
Jak jsou křídelníci Sparty nachystaní?
Na pravé straně dostává nejvíce času Josimar Alcócer, posila z belgického Westerlo. S výjimkou krátké pasáže se Zlínem, zatím není příliš výrazný, zatím se nevzepřel faktu, že naskakuje na druhém kraji, než je zvyklý.
„U nových hráčů často trvá chvíli, než se přizpůsobí. Hraje na pravé straně, což možná není zrovna jeho nejoblíbenější pozice, ale myslím, že všichni vidíme, jakou hrozbu může představovat. Je rychlý, má tempo a disponuje dobrými individuálními schopnostmi, o kterých víme, že nám je předvede,“ věří trenér Brian Priske.
Alcócerovu oblíbenější stranu drží podle očekávání šéf Haraslín, jenže se však zatím neprosadil, přitom se dostal k pěti střeleckým pokusům s celkovým xG 0,66. I když slovenský reprezentant pravidelně tuto metriku takzvaně přestřílí, tedy skóruje více krát, než by podle ní měl, po dvou ligových kolech je na nule.
„Šulo je pro nás důležitý hráč. Máme na něj vysoká očekávání, a samozřejmě i on ho má sám na sebe. Očekává od sebe víc, Já předpokládám, že v následujících týdnech to bude lepší. V rozhodujících momentech bude ještě přesnější. Je jedním z těch, kteří pro nás musí být rozhodující,“ připomněl Priske.
„Po dlouhé sezoně a náročném létě je to složité. Někteří hráči potřebují delší čas, dostat se do zápasového tempa. Máme za sebou dvě kola a navíc ve velkém vedru, což ne každému sedí, takže bych nedělal hlubší závěry,“ přidal se expert Sportu David Kobylík. „Sparta se z něj snaží sundat největší zátěž. Přivedli Brunese a další hráče a sám Haraslín ví, že týmové výsledky nebyly ideální, což by se teď právě s novými posilami mohlo změnit. Nebere to na sebe, nepotřebuje být hvězdou, ale potřebuje týmové výsledky. Dobře si uvědomuje, že to sám neutáhne,“ dodal.
Přispět však musí, to je zřejmé. Uvidí se, v jakém složení půjde tým na Lyon. Záležet bude zejména na tom, zda Priske nechá Mercada v defenzivní linii, kde však může na levé straně využít Matěje Ryneše nebo Jaroslava Zeleného. Páteční duel se Zlínem nabídl jako nejlepší řešení na stranách vedle Jonatana Brunese Haraslín s Mercadem. Alcócer by mohl být připraven.
|Sparta Praha
|Olympique Lyon
|Umístění v minulé ligové sezoně
|2. místo
|4. místo
|Celková hodnota kádru
|91,7 milionu eur
|288,25 milionu eur
|Průměrný věk kádru
|25,3
|24,7
|Hráč s nejvyšší hodnotou
|Jonatan Braut Brunes
|Malick Fofana
|Počet trofejí
|5714x mistr Česka, 24x mistr Československa, 8x vítěz českého poháru, 8x vítěz československého poháru, 3x vítěz Středoevropského poháru
|227x mistr Francie, 5x vítěz francouzského poháru, 1x vítěz ligového poháru, 8x vítěz francouzského Superpoháru, 1x vítěz Intertoto Cupu