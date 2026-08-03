Šulc zůstal ve Francii. Kouč komentoval spekulace: Měl vydařenou sezonu, možnosti jsou
Na pikantní souboj Pavla Šulce proti fotbalistům Sparty v úterý večer skutečně nedojde. Olympique Lyon přiletěl do Prahy k úvodnímu zápasu 3. předkola Ligy mistrů (Kde ho sledovat? Více čtěte ZDE>>>) bez českého reprezentanta. „Je mi jasné, že jste se na Pavla těšili,“ poznamenal směrem k českým novinářům trenér Paulo Fonseca, který v útrobách letenského stadionu komentoval spekulace o Šulcově možném odchodu.
V pondělí až kolem osmé hodiny večer (se zpožděním kvůli bouřce) vstoupil do tiskového sálu trenér Lyonu Paulo Fonseca. Vedle něj se posadil na židli se sparťanským logem gólman Dominik Greif, který se pochopitelně dobře zná s Lukášem Haraslínem. „Už od žáků,“ upřesnil slovenský reprezentant.
Přesto i slovenskému reprezentantovi bylo jasné, že za jiných okolností by nejspíš hovořil před novináři někdo úplně jiný. Pavel Šulc má však momentálně drobné zdravotní problémy. „Je zraněný, má zánět v koleni,“ prozradil Fonseca. „Rád by tady hrál, ale bohužel to není možné,“ doplnil 53letý kouč.
„Pavel je zklamaný, stejně jako my všichni. Takový hráč nám samozřejmě bude chybět,“ líčil Greif. „Los jsme sledovali na soustředění v Německu. Byl by to pro něj speciální zápas, mělo se přijít podívat hodně lidí, ale bohužel takový je fotbal. Každý den pracuje na tom, aby byl co nejrychleji zpátky,“ zmínil brankář, jenž dřív chytal za Slovan Bratislava.
Šulc naskočil po nedávném mistrovství světa za Lyon akorát do přípravného zápasu proti Servette (2:1), v němž zapsal kolem dvaceti minut. Následně vynechal tři utkání včetně střetnutí se Slavií (0:2) či nevydařené generálky proti Betisu Sevilla (0:4). „Připojil se k týmu pozdě kvůli mistrovství světa, proto na tom není fyzicky úplně nejlíp,“ prohodil Fonseca.
Lyon zamířil po příletu do Prahy rovnou na hotel, tedy až na dvojici Fonseca a Greif, která absolvovala tiskovou konferenci. Francouzský celek si nenaplánoval ani procházku po letenském trávníku, trénink absolvoval dopoledne ještě ve vlastním centru.
|Sparta Praha
|Olympique Lyon
|Umístění v minulé ligové sezoně
|2. místo
|4. místo
|Celková hodnota kádru
|91,7 milionu eur
|288,25 milionu eur
|Průměrný věk kádru
|25,3
|24,7
|Hráč s nejvyšší hodnotou
|Jonatan Braut Brunes
|Malick Fofana
|Počet trofejí
|5714x mistr Česka, 24x mistr Československa, 8x vítěz českého poháru, 8x vítěz československého poháru, 3x vítěz Středoevropského poháru
|227x mistr Francie, 5x vítěz francouzského poháru, 1x vítěz ligového poháru, 8x vítěz francouzského Superpoháru, 1x vítěz Intertoto Cupu
Šulc byl kvůli očekávané absenci mimo mužstvo, připravoval se individuálně společně s dalšími zraněnými hráči. I když nejde o vážný zdravotní problém, není stále jisté, jestli pětadvacetiletý hráč nastoupí proti Pražanům aspoň do odvety.
Deník L´Equipe zařadil Šulce na seznam hráčů, kteří mohou z klubu v tomto přestupovém období odejít. Mluvilo se o zájmu Leedsu United nebo italského celku Como. „Nemohu vám říct, jestli odejde, nebo ne. Samozřejmě vždycky jsou možnosti, a je potřeba říct, že měl poslední sezonu hodně dobrou, a navíc je u nás velmi oblíbený. Jeho hodnota je teď vysoká a všechny kluby v Evropě ho budou sledovat,“ odpověděl Fonseca na dotaz deníku Sport a webu iSport.
Do Lyonu, kde se potkal také se současným sparťanem Adamem Karabcem, zamířil teprve loni v létě z Plzně. V první sezoně patřil mezi klíčové hráče, nastřílel 14 gólů v 38 soutěžních zápasech. Nebylo překvapení, že Šulcova tržní hodnota narostla podle Transfermarktu na 20 milionů eur (v přepočtu asi 485 milionů korun).
Důvodem spekulací je, že Lyon řeší od minulého roku finanční problémy a v následujících týdnech potřebuje podle francouzských médií zredukovat kádr. Spolu se Šulcem, jenž má smlouvu do roku 2029, se změna dresu může týkat dalších opor. „Není to otázka na mě, nemám na to názor,“ odmítl se vyjádřit Brian Priske, kouč Sparty, k současné situaci soupeře.
I když francouzský gigant má na startu sezony ještě nedořešený kádr, před dvojutkáním proti Spartě je favoritem. „Měli jsme málo času, ale jsme připravení,“ ujistil Fonseca. „Odvedli jsme dobrou práci a jsme připravení na to, co nás zítra a za týden čeká. Všichni si uvědomují, že nás nečeká nic jednoduchého. Soupeř je zkušený v evropských zápasech a česká liga kvalitní, což nám ukázal zápas se Slavií,“ zakončil Greif.