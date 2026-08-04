ONLINE: Sparta - Lyon 0:1. Vlastní gól Suchomela! Po sérii šancí přišla rána pro Pražany
Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhli do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítali od 20:00 na svém stadionu od Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena. Stejně jako na domácí straně Jan Kuchta, Lukáš Haraslín pak zůstal na lavičce. Zvládnou Pražané úvodní zápas? ONLINE přenos sledujte na iSportu.