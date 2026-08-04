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ONLINE: Sparta - Lyon 0:1. Vlastní gól Suchomela! Po sérii šancí přišla rána pro Pražany

Martin Suchomel si připsal vlastní gól
Martin Suchomel si připsal vlastní gól Zdroj: Zuzana Jarolímková / deník Sport
Lyon se raduje z vlastního gólu Sparty
Adam Karabec protestuje u sudího v zápase proti Lyonu
Asger Sörensen protestuje u sudího, který po zásahu VAR zrušil vedoucí gól Sparty
Zleva Adam Karabec ze Sparty a Ruben Kluivert z Lyonu
Andrew Irving brání Tannera Tessmanna z Lyonu v úvodním zápase 3. předkola LM
Zleva Clinton Mata z Lyonu a Josimar Alcócer ze Sparty
Zleva Khalis Merah z Lyonu a Josimar Alcócer ze Sparty
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Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhli do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítali od 20:00 na svém stadionu od Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena. Stejně jako na domácí straně Jan Kuchta, Lukáš Haraslín pak zůstal na lavičce. Zvládnou Pražané úvodní zápas? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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