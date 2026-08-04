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ONLINE: Sparta - Lyon. Pražané vstupují do kvalifikace Ligy mistrů, jak na úvod dopadnou?

Jonatan Brunes se při své premiéře zapsal mezi střelce
Jonatan Brunes se při své premiéře zapsal mezi střelceZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Jonatan Brunes se raduje s Adamem Karabcem z gólu
Trenér Sparty Brian Priske před utkáním třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu
Trenér Sparty Brian Priske před utkáním třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu
Trenér Sparty Brian Priske před utkáním třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu
Brian Priske slaví výhru s fanoušky Sparty
Brian Priske slaví výhru s fanoušky Sparty
Brian Priske slaví výhru s fanoušky Sparty
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ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20.00 Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena. Zvládnou Pražané úvodní zápas? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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