SESTŘIH: Sparta - Lyon 2:1. Otočka se zdařila, ale… Ty šance! Po pauze rozhodl Mercado
Jasně, je to interesantní výhra, překonat v boji o Ligu mistrů slovutný Lyon něco znamená. Přesto je jasné, že ten červíček se v hlavách objeví. Sparta měla na to, aby v prvním utkání 3. předkola zvítězila rozhodnějším rozdílem než 2:1. Vyšly jí tahy v sestavě, hrála útočně odvážně, měla šance. Více branek však nebyla schopná vyprodukovat.
První krok vyšel, i když tým prohrával a velký šéf proseděl většinu času na lavici. Kapitán Lukáš Haraslín zůstal mezi náhradníky, trenér Brian Priske hrábl do sestavy. Vyšel z toho velmi dobrý výkon i vítězství 2:1. Cesta do Ligy mistrů je tak dál otevřená.
Dominance byla jasná zejména v prvním poločase, držení míče v podání Sparty se vyhouplo k pětašedesáti procentům. Celkově bylo nad polovinou, po změně stran se hra vyrovnala, přesto je možné říct: Sparty byla lepší. Mužstvo velmi dobře napadalo, zhusta sbíralo míče od soupeře ještě na jeho polovině. Vydařily se totiž změny v sestavě.
Roman Macek, posila z Mladé Boleslavi, ihned řídil hru, nejen herně, ale i slovně a gestikulací. Přesně, jak je známý, předvedl klid s míčem i v kombinaci. Nabádal stopery k rychlejšímu přetáčení hry, sám si bral balon i v těžkých situacích. V prvním půli měl také po jeho centru z přímého kopu slušnou šanci hlavičkující Adam Ševínský. V tu chvíli však bylo znát, že je na Letné nový, chvíli trvalo, než se spoluhráči domluvil, jak se bude mužstvo při standardní situaci přibližně pětačtyřicet metrů od brány zajišťovat.
Vydařil se rovněž přes Josimara Alcócera na levou stranu, kvůli čemuž zůstal mezi náhradníky Haraslín. Kostaričan demonstroval svou rychlost, dostával se driblinkem přes protivníky. Na druhou stranu však také zahodil jednu z možností. V 5. minutě utekl, střela se mu však vůbec nepovedla, přitom už byl sám před slovenským gólmanem Dominikem Greifem.
I tato situace potvrdila zásadní sparťanský problém. Rudí nebyli schopni proměnit jasné příležitosti: na začátku pálil nad z dobré pozice Andrew Irving, pak nebyl uznán gól Jonatana Brunese, protože přihrávající John Mercado byl v ofsajdu. Ekvádorec navíc zkolaboval ve dvou klíčových momentech první půle. Po perfektním presinku nedokázal předat míč Brunesovi před prázdnou bránu a chvíli před přestávkou po Norově přihrávce pálil ze čtyř metrů nad. To byla „loženka“, jak říkal legendární trenér Petr Uličný.
O pár desítek sekund později se probudilo jedno z největších fotbalových klišé, konkrétně hláška nedáš – dostaneš. No, dostaneš… Lyon do té chvíle hrozil jen výjimečně, těžší práci měl Jakub Surovčík se střelou třicetimilionové posily z Juventusu Loise Opendy. A najednou inkasoval. Centr zprava, do kapsy za obranu srazil do sítě Martin Suchomel.
To byla rána! A ne první.
Sparta se však zvedla. Po změně stran vyrovnal Matěj Ryneš (další z noviců v základní jedenáctce oproti páteční lize se Zlínem) ostrou ranou, jenže chvíli poté stáhl otáčejícího se Opendu Adam Ševínský. Penalta, rozhodně problém. Kapitán Corentin Tolisso mohl v 67. minutě rozhodnout, možná i celý dvojzápas, míč však poslal nad bránu.
Letná se rozbouřila, což ještě umocnila o dvě minuty později spolupráce Ryneš, Mercado. První perfektně podkopl míč, nacentroval na zadní tyč a druhý hlavou poslal míč o zem do horního rohu. Jinak až stoicky klidný Greif neměl šanci, jeho branka byla vítězná.
Uvidí se však, zda bude stačit na postup. Odveta je na programu v úterý ve Francii od 21 hodin.