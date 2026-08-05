ZNÁMKY Sparty: Ryneš musel zaujmout i Deniu. Smolař Suchomel, co bylo znát na Karabcovi
SESTŘIH: Sparta - Lyon 2:1. Otočka se zdařila, ale… Ty šance! Rozhodl Mercado, hosté nedali penaltu • Zdroj: iSport.cz
Fanoušci na Letné sledovali obrat domácích fotbalistů. Sparta po výhře 2:1 nad Lyonem nadále živí naděje na postup do posledního předkola Ligy mistrů. Obrat řídil Matěj Ryneš, nejlepší hráč na hřišti. Jak si vedli všichni fotbalisté Letenských? Projděte si jejich hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).