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ZNÁMKY Sparty: Ryneš musel zaujmout i Deniu. Smolař Suchomel, co bylo znát na Karabcovi

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SESTŘIH: Sparta - Lyon 2:1. Otočka se zdařila, ale… Ty šance! Rozhodl Mercado, hosté nedali penaltu • Zdroj: iSport.cz
Je to tam! Sparta porazila Lyon a vytvořila si slibnou šanci na postup dál
Trenér Brian Priske ze Sparty se diví verdiktu sudího
Zleva trenér Brian Priske ze Sparty a trenér Paulo Fonseca z Lyonu
Jiří Novotný.
Sparťané slaví gól Johna Mercada
John Mercado slaví gól proti Lyonu
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iSport.cz
Liga mistrů
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Fanoušci na Letné sledovali obrat domácích fotbalistů. Sparta po výhře 2:1 nad Lyonem nadále živí naděje na postup do posledního předkola Ligy mistrů. Obrat řídil Matěj Ryneš, nejlepší hráč na hřišti. Jak si vedli všichni fotbalisté Letenských? Projděte si jejich hodnocení v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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