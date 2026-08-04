Sparta hrála nejlépe v sezoně, škoda, že toho neproměnila víc. Lyon bude doma silnější
Sparta hrála nejlépe v sezoně, škoda, že toho neproměnila víc. Lyon bude doma silnější | První dojem • Zdroj: iSport.cz
První krok vyšel, i když tým prohrával a velký šéf proseděl většinu času na lavici. Kapitán Lukáš Haraslín zůstal mezi náhradníky, trenér Brian Priske hrábl do sestavy. Vyšel z toho velmi dobrý výkon i vítězství 2:1. Cesta do Ligy mistrů je tak dál otevřená. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
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