Priske po Lyonu: Překvapilo mě, jak byli pasivní. Chválil Macka, bránil i Ševínského
Po výhře fotbalistů Sparty nad slavným Olympiquem Lyonem (2:1) byl opravdu v dobrém rozmaru. „Užili jsme si to,“ zdůraznil trenér Brian Priske. V úterý večer sledoval ve třetím předkole Ligy mistrů stoprocentně nejlepší výkon letenského týmu v této sezoně, dánskému kouči vyšly změny v základní sestavě, zejména nasazení záložníka Romana Macka.
Prožil jste možná největší zápas po návratu do Sparty?
„Určitě jeden z větších, řadím ho asi do top dvojky až trojky. Myslím, že v minulé sezoně jsme měli slušné momenty, ale tenhle večer bude nezapomenutelný.“
Přitom jste po vydařené první půli prohrávali. Uklidňoval jste hráče v kabině?
„Hráli jsme dobře, určitě jsme měli jít do vedení, protože před vlastním gólem měl velkou šanci Mercado. Prostě jsme potřebovali zůstat klidní a kompaktní, držet strukturu hry a věřit, že se nám to otevře a dostaneme se do šancí. Museli jsme zůstat trpěliví.“
Co se mění do odvety ve Francii?
„Nikdy nevíte, co se stane, když hrajete podobné zápasy. Trochu mě překvapilo, že bránili vzadu v pěti a byli tak pasivní. Měl jsem pocit, že do prvního zápasu možná nejdou úplně naplno. Ve druhém poločase jsme už viděli kvalitu, kterou mají. Dostali do hry rychlá křídla a očekávám, že v odvetě nastoupí od začátku a změní obraz hry.“
Můžete je přesto opět zaskočit?
„Samozřejmě poletíme do Francie s dobrým pocitem a výsledkem, ale musíme hlavně dobře bránit a udržet míč. Pak jsem si jistý, že je potrápíme, ztížíme jim situaci. Dneska jste viděli, jak jim dělala problém rychlost Mercada a Alcócera.“
Evropské zápasy jim sedí?
„Myslím, že obě křídla nám zahrála opravdu dobře. Cítili jsme, že potřebujeme do tohoto zápasu rychlost, kterou nám skutečně přinesli.“
Nastoupili místo kapitána Lukáše Haraslína. Jak reagoval?
„Byla to těžká diskuze, možná jedna z nejtěžších. Není příjemné posadit kapitána na lavičku, ještě v důležitém zápase kvalifikace Ligy mistrů. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale je to součást mé práce. Věřil jsem, že bude správné.“
Kdy jste si byl jistý, že Roman Macek nastoupí v základní sestavě? Do Sparty přišel teprve v pátek.
„Neměl tolik času na adaptaci, ale zvládl to, a podle toho se pozná dobrý hráč. Chtěli jsme, aby hrál, proto jsme ho koupili. Je top hráč, má kvalitu a zkušenost z jiných lig. To jsou důvody, proč je tady. Jsem s ním spokojený, hrál velmi dobře.“
Poslední dva zápasy se možná nevydařily Adamu Ševínskému. Jak s ním budete dál pracovat?
„To je váš názor, a je to fér. Přesto si myslím, že Ševa je na dobré cestě. Byl u obdrženého gólu a zavinil penaltu, musí se v některých situacích zlepšit, ale takhle to u mladých hráčů chodí.“
Co tím přesně myslíte?
„Někdy udělají špatná rozhodnutí. Na Ševovi se mi ale líbí jeho mentalita. Každý den se chce zlepšovat, učí se a přebírá zodpovědnost. Nikdy není sám se sebou spokojený. V posledních dvou zápasech měl ale i dobré věci.“
Může mu ještě pomoct přítomnost Asgera Sörensena?
„Asgi zlepšuje každého hráče, protože je zkušený, klidný a pozičně velmi chytrý. Stejně tak Macek, kterému je devětadvacet let a hraje, jako by tady byl už čtyři roky.“
Zůstane Sörensen i přes spekulace o přestupu do Kodaně?
„Už jsem vám říkal, že doufám, že zůstane i po uzavření přestupového okna. Není to ale úplně na mně, rozhodují o tom jiní. Asgi je sice z Dánska, ale je správný sparťan. Zná klubové prostředí a kulturu. Ví, jak chceme hrát.“