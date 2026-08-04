Kuchta nebyl v nominaci. Odejde do Legie Varšava? Kdo se ptá na Vindahla?
Jeho jméno zase rezonuje, u Jana Kuchty už to nebývá jiné. Reprezentační útočník a účastník mistrovství světa nebyl v nominaci Sparty pro zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem, navíc poslední dva dny trénoval s třetiligovým béčkem. Na jeho místě strávil prakticky celý zápas Jonatan Brunes, až na konci ho vystřídal Ebrima Singhateh. Jaké jsou důvody? Objevily se však také zvěsti o možném zájemci o brankáře Petera Vindahla.
Už v pátek proti Zlínu se rozcvičoval, jenže do zápasu se vůbec nedostal. Jonatana Brunese, věhlasnou posilu z Rakówa Čenstochová, střídal Matyáš Vojta. Možná to byly poslední chvíle, kdy měl Jan Kuchta na sobě dres Sparty.
Jedná se o jeho odchodu, což se výrazně nabízelo už po Brunesově příchodu. Podle informací ze zákulisí je ve hře opravdu Legia Varšava, o jejímž zájmu se mluvilo už před několika týdny. Sparta si však nemohla dovolit pustit hrotového útočníka s velkou minulostí, notabene když nakonec odešel do Benátek Albion Rrahmani.
Situace se – logicky – změnila po nákupu Nora Brunese. Najednou bylo jasné, že trojice je až předimenzovaná, trenér Brian Priske navíc začal využívat na pozici číslo devět Ebrimu Singhateha, novice z Jablonce.
Priske: Mohou se dít nějaké věci...
„Kuchta nebyl vybrán do sestavy, bylo mé rozhodnutí ho nenasadit,“ komentoval na tiskové konferenci Priske. „Transferové okno je otevřeno, kolem Honzy se mohou dít nějaké věci,“ naznačil, že může přijít změna.
Ta se udála i v tom, že se Kuchta připravoval poslední dny s rezervou. „Potřebujeme, aby byl fit a my jsme chystali mužstvo na zápas s Lyonem. Proto byl s Lubošem Loučkou,“ vysvětloval hlavní kouč.
Kuchta v sezoně naskočil v prvním utkání v Brně, na hřišti strávil necelých sedmdesát minut, neprosadil se však. Se Spartou má dva tituly a postoupil s ní do Ligy mistrů. Tu si však před dvěma lety nezahrál, protože přijal nabídku dánského Midtjyllandu, kde však strávil pouze podzimní sezonu a pak se opět vrátil na Letnou.
Podle italského novináře Nicolò Schiry a jeho účtu na síti X se navíc objevila možnost pro gólmana Petera Vindahla. „Sampdoria otevřela jednání,“ napsal o zájmu klubu z Janova. Vindahl od jara nechytá, je zraněný z únorového zápasu s Hradcem Králové. Do tréninku by se měl vrátit na přelomu srpna a září.