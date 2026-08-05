Karabec o Lyonu: Nejdřív jsem je nechtěl, ale pak… Co strkanice s kapitánem?
V Lyonu strávil minulou sezonu, teď se mu v dresu Sparty postavil v prvním zápase 3. předkola Ligy mistrů. Adam Karabec se rval, presoval, hrál ostře. Sledoval také, jak se jeho tým zvedl ze dvou úderů, které mohly být až smrtelné. Letenští nakonec vyhráli 2:1, odveta je otevřená.
Berete výsledek?
„Kdyby mi takový řekli před zápasem, vezmu to všema deseti. Ale takhle zpětně to samozřejmě mrzí, myslím, že jsme mohli dát další tři góly, chybělo kousek.“
Jak vám bylo po vlastňáku na konci první půle?
„Byl smolný. Říkal jsem si, že se to může stát jenom nám. Ale jsem pyšný, jak jsme to pak zvládli, protože jsme nepolevili, nezbláznili jsme se. Hráli jsme pořád stejně a vyhráli jsme.
Další problém přišel po vyrovnání. Měl jste obavy při penaltě Lyonu?
„No, to mohla být rána… Musím říct, že to bylo nepříjemné, protože jsme se zase vrátili do zápasu vyrovnáním. Naštěstí neproměnili a my jsme se dostali na koně dalším gólem.“
Pokutový kop nedal kapitán Corentin Tolisso. Vy jste se s ním na hřišti potkával. Jaký máte vůbec vztah?
„Pro mě byl ve Francii vlastně idol, mentor. Co fotbalu obětuje, je neuvěřitelné. Hrát s takovým klukem, co tolik dokázal a přitom pořád pracuje, bylo velké.“
Občas jste se ale postrkali, že?
„Říkal mi, že ještě jednou strčím a spadne. On je docela silnej, takže ty souboje nebyly jako jednoduchý, ale naštěstí jsme to zvládli.“
Bylo pro vás složité hrát s Lyonem?
„Myslím, že už jsem to říkal, že jsem z toho nejdřív úplně radost neměl, ale potom jsem se čím dál víc těšil. Když to dopadlo takhle, jsem pyšný.“
Jaká bude odveta?
„Určitě to bude pro nás těžší. Ale jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, že budeme hrát stejně a nebudeme se bát. Jako dneska, kdy všichni odvedli fantastickou práci. Myslím, že postup je reálný.“