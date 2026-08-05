Nový kontrolor tempa Sparty? Mackova skvělá premiéra: nacvičený signál i chvála experta
Sparta hledá nástupce elegantního KK, šéfa mančaftu, jeho srdce, které je usazeno na pozici šest, na naprosto klíčovém místě, což kupříkladu na mundialu dokázal španělský kapitán Rodri, mistr světa, nejlepší hráč slovutného turnaje, rovněž držitel Zlatého míče 2024 (a zřejmě i toho za rok 2026). Z Letné zmizel Kaan Kairinen, podobně jako Rodri, hráč s obřím vlivem. První duel 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu (2:1) nabídl řešení, posila z Mladé Boleslavi Roman Macek, v devětadvaceti už protřelý borec, by mohl být dlouhodobým řešením. Naskočil poprvé, poprvé zaválel.
Z duelu s Lyonem neutekly ani dvě minuty, když Roman Macek začal řídit projev Sparty. „Působil jako kontrolor,“ trefil expert Sportu Roman Polom.
Pojďme však ke zmiňované chvíli. Brankář Jakub Surovčík se chystal rozehrát od brány, hráči se stáhli k němu, Olympique však reagoval vysunutím ofenzivní linie, tudíž se hotovil k presinku. Záložník s melíry a „portugalsky“ staženými stulpnami najednou zvedl ruku, na níž ukázal tři prsty. Slovenský brankář počkal, až se spoluhráči vydají směrem dopředu a poslal dlouhý míč. Bylo jasné, že šlo o připravenou variantu, šlo však také o potvrzení, že Macek není na place, přestože je hráčem Letenských od pátku, v jiné roli, než byl zvyklý.
V Mladé Boleslavi byl boss, borec na pozici číslo šest, odkud ovlivňuje celý mančaft. Podobně jako ve Spartě poslední roky Kaan Kairinen.
Ledový Fin je však pryč, odešel do Řecka, kádr osekala zranění Patrika Vydry či Siverta Mannsverka, a tak sáhl sportovní ředitel Tomáš Rosický do středočeské organizace.
Nelze se divit, Macek sice kope ligu jen rok, ale s výjimkou krátkého období ji pod koučem Alešem Majerem bavil - kvalitou i stylem fotbalu. Překvapení to fakt není, vždyť od sedmnácti let rostl v Juventusu, kam přestoupil ze Zlína. Prožil si pár zranění, přesto kopal italskou Serii B, tedy druhou nejvyšší soutěž, poté působil tři sezony ve švýcarské Super League.
„Špičkoví hráči přinášejí jiné zkušenosti z jiných lig a obecně umí být na správném místě. A právě proto jsme ho nasadili. Hrál opravdu, opravdu dobře. Jsem s ním velmi spokojený,“ netajil trenér Brian Priske po výhře nad Lyonem.
Macka poslal do očekávané bitvy, přestože za Spartu ještě nehrál. Žádná příprava, liga, rovnou Champions League. „Neměl tolik času na adaptaci, ale zvládl to, přizpůsobil se, podle toho se pozná dobrý hráč. Chtěli jsme, aby hrál, proto jsme ho koupili,“ řekl Priske. „Klobouk dolů, jak to zvládl,“ přihodil spoluhráč Adam Karabec.
Macek nahradil na exponovaném postu Andrewa Irvinga, jenž na něm odkopal první dvě ligová kola. Proti Zlínu dal dokonce premiérový gól ve Spartě a den před střetem s Lyonem prohlásil: „Kaan byl skvělý hráč, odehrál tady hodně zápasů, byl úspěšný a rád jsem s ním hrál, takže ho snad zvládnu nahradit.“ Na druhou stranu však také přiznal: „Je to něco jiného, než na co jsem byl zvyklý, ale je to výzva. Jde o těžkou pozici, ale myslím, že to zvládnu a časem se na ni adaptuju ještě víc.“
Je pravda, že Irving své nejlepší sezony v rakouské Bundeslize absolvoval v Klagenfurtu takzvaně výš, na místě označovaném číslem 8. Tady nastoupil také proti Lyonu a podobně jako Macek zahrál velmi dobře, dokonce nahrál na první branku Matěji Rynešovi.
Možná mu pomohl právě Macek. Dirigoval, udával rytmus, pohyboval se na správných místech. „Je to trochu přitažené za vlasy, ale miluju hráče jako byl třeba Michael Carrick v Manchesteru United, Busquets v Barceloně nebo dneska Rodri. Jsou strašně chytří,“ řekl expert Polom. „Není to tak, že by vodil balon po hřišti a tak, ale oni jsou přesně tam, kde mají být, nekazí přihrávky, tým se o ně může vždycky opřít, vykrývají dobře prostory. Udrží stabilitu a umožní kontrolovat zápas. To bylo vidět i u Macka,“ popsal.
Jeho slova potvrzují i čísla. Macek ani jednou nedribloval, zato udržel úspěšnost přihrávek nad devadesáti procenty. Perfektně si vedl také v soubojích, zvládl všechny čtyři. Ke střele nebo přihrávce do vápna se nedostal, opravdu působil jako klasická šestka.
„Je na něm vidět, že není úplně typický český hráč, produkt místního fotbalu, ale spíš zahraniční kluk. Ukázal to už po návratu do Mladé Boleslavi, je to důvod, proč ho teď udělala Sparta,“ upozornil Polom na střeďákovu minulost. „Je to opěrný bod. Do ofenzivní části: pokaždé chce balon, zrychlí hru nějakou průnikovou přihrávkou, nebo ji naopak zpomalí. Ve středu proto dominovali s Irvingem a Karabcem. Navíc zbytková obrana Sparty byla skvělá, byla to hodně jeho zásluha, protože on neopouští střed, ví, kde má být.“
Další potvrzení formy může Macek předvést v sobotu v Mladé Boleslavi, odkud na Letnou dorazil, a v úterý v Lyonu.
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Roman Macek
Statistický přehled
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FK Mladá Boleslav
Liga 2025/26
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Proti Lyonu
1 zápas
|Odehrané minuty (zápasy)
|2 511 (30)
|96 (1)
|Góly (asistence)
|2(3)
|0(0)
|Očekávané góly (xG)
|0,85 (0,03 / 90 min)
|0
|Střely (na bránu / % úspěšnost)
|0,57 / 90 min (31,3 %)
|0 (0 na bránu)
|Přihrávky (úspěšné / % úspěšnost)
|58,96 / 90 min (83,7 %)
|53 / 49 (92 %)
|Přihrávky do horní třetiny (úspěšné / %)
|10,25 / 90 min (67,5 %)
|5 / 3 (60 %)
|Přihrávky do šestnáctky (úspěšné / %)
|2,44 / 90 min (54,4 %)
|0 (0 %)
|Dlouhé pasy (úspěšné / %)
|7,2 / 90 min (55,2 %)
|3 / 2 (66,6 %)
|Driblinky (úspěšné / %)
|0,5 / 90 min (71,4 %)
|0 (0 %)
|Souboje (úspěšné / %)
|14,37 / 90 min (55,6 %)
|4 / 4 100 %
|Karty (žluté / červené)
|9 ŽK0 ČK
|0 ŽK0 ČK