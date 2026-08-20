V Teplicích paběrkoval, teď Čerepkai pálí v Lize mistrů. Touré zuřil: Rozhodčí všechno po*ral!
Fotbal píše neuvěřitelné příběhy. Ze Stínadel až na vrchol? Když útočník Roman Čerepkai debutoval před čtyřmi lety v základní sestavě Teplic, byl u debaklu se Slavií 0:6 a na další šanci v české lize musel čekat rok a půl. Severočeši ho mezitím raději vrátili hostovat zpátky na Slovensko. Nyní skóroval v utkání play off o Ligu mistrů za Slovan Bratislava proti Celje (1:1).
V Teplicích nasbíral během tří sezon 32 soutěžních zápasů, skóroval jedinkrát. Vyloženě paběrkoval, moc nehrával a spíš naskakoval coby střídající hráč. „Když jsem šel zpátky, byl jsem trochu naštvaný, to nebudu lhát,“ tvrdil při odchodu na hostování do Zlatých Moravců.
Přitom hrával za slovenské mládežnické výběry a byl považován za veliký talent, který však v české lize neuplatnil. Přitom připadal v úvahu do nominace ještě na loňské EURO U21.
Na Slovensku ho resuscitoval Marek Sapara. Bývalý záložník udělal velkou kariéru v Turecku a po návratu domů na východ Slovenska se stal sportovním ředitelem Košic. A samotný Čerepkai v sobě probudil instinkt střelce.
V minulém ročníku skóroval desetkrát, na startu toho probíhajícího ve dvou utkáních dvakrát. Ještě před týdnem hrál za Košice, než ho narychlo získal Slovan Bratislava, jehož je odchovancem. A při své premiéře hned po patnácti minutách otevřel skóre ve čtvrtém předkole Ligy mistrů proti Celje. Snový debut! A to už měl obrovskou šanci před svým gólem.
„Jsem nesmírně šťastný, protože je to charakterní kluk, který na sobě chce pracovat. V Košicích potvrzoval kvalitu, kterou jsem od něj očekával. Hra v poli ho vždy zdobila, ale postupně stále více ukazoval, že je také gólový. Dokáže se prosadit pravou i levou nohou. Samozřejmě to měl proti Celje velmi náročné,“ rozplýval se Sapara.
Touré na tiskovce běsnil
„Vždy jsem věřil, že se sem vrátím. Když jsem odcházel, byl jsem ještě dítě. Něco mi dal český fotbal, v Košicích jsem se zase vyhrál a nasbíral zkušenosti,“ zářil štěstím Čerepkai pro slovenský Denník Šport. Oblékl dres s číslem třináct, který ve Slovanu nosil Dávid Strelec, někdejší tamní hvězda, která před rokem přestoupila do anglického Middlesbrough.
Slovan pod Yayou Tourém jede, v domácí soutěži neztratil dosud ani bod, ani neinkasoval. První zaškobrtnutí přišlo až s Celje, výsledek 1:1 je lehce výhodnějším pro Slovince. Navíc bratislavský celek na Tehelném Poli čelil jakési nepřízni německého sudího Felixe Zwayera.
Domácím neodpískal zřejmou penaltu v nastavení na Šporara, ani netrestal ostré zákroky slovinského týmu. Mustavič inkasoval direkt loktem do obličeje, stejně jako Blackman šlapák na koleno. Komentátoři v televizním přenosu se v průběhu duelu ptali, jestli je na stadionu vůbec přítomen VAR. A Yaya Touré se pak po utkání, poněkud „po Šustrovsku,“ rozohnil.
„Vytvořili jsme si více šancí a byli jsme agresivnějším týmem. Ale potom se do toho vložil tento rozhodčí a všechno pos*al. Všechno přehlédl. Cítím zklamání, protože to byl zápas, který jsme měli jednoznačně vyhrát. Byl to z jeho strany velmi špatný výkon. Raději ani nechci říkat příliš mnoho, stejně už o něm nechci mluvit. Myslím si však, že on si to uvědomuje. Když jsem vyšel na hřiště a mluvil jsem s ním, cítil jsem to. Je totiž přímo neuvěřitelné, že se někdo může takhle vměšovat do hry… Přitom to byl úplně normální zápas. Stačí se držet stranou a neplést se do toho. My známe pravidla, on zná pravidla, brankář zná pravidla. Neustále za námi chodí, mluví s námi a realizačním týmem o tom, co je fotbal a co fotbal není. Ale prosím vás… Byl to velmi špatný, opravdu špatný výkon. Upřímně, jsem na něj velmi, velmi naštvaný,“ spustil kouč dlouhý monolog na tiskové konferenci.