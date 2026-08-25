Slavia čeká na soupeře v Lize mistrů: obři v prvním koši, postoupil LASK s Daňkem
Už ve čtvrtek večer se fotbalová Slavia dozví osm soupeřů pro nadcházející ročník Ligy mistrů. Jako český šampion se kvalifikovala přímo do ligové fáze a bude chtít dosáhnout na lepší výsledek než v minulé sezoně, kdy v obří tabulce skončila se třemi body až čtyřiatřicátá. Je ovšem jasné, že zase potká i ty úplně nejsilnější evropské kluby. Jak před losem vypadá rozdělení do košů a kteří soupeři Pražanům hrozí?
Celá šestatřicítka účastníků se zkompletuje ve středu, kdy ze 4. předkola vzejde poslední čtveřice postupujících. O účast v nejprestižnější klubové soutěži ještě usiluje například Lyon s Pavlem Šulcem (první zápas na hřišti Fenerbahce 1:1) nebo bratislavský Slovan (1:1 doma proti Celje).
Úterní duely nabídly zajímavé příběhy - poprvé v historii do Ligy mistrů postoupil ázerbájdžánský Sabah Baku, který otočil dvojzápas s Hapoelem Beer Ševa (5:2 po pr.). A ještě větší comeback předvedl LASK Linec s Kryštofem Daňkem, který v odvetě proti Celtiku smazal třígólové manko z prvního utkání a nakonec rozhodl v prodloužení (5:1). Daněk nahrál na vítězný gól, také LASK je mezi evropskou klubovou elitou poprvé.
Na pozici českého mistra v osudí už se každopádně velmi pravděpodobně nic měnit nebude, Slavia by měla být v posledním čtvrtém koši. Připomeňme, že už potřetí se bude v hrát systému, kdy každý celek narazí na osm různých soupeřů (dva z každého koše, čtyři doma, čtyři venku) a výsledky se sčítají do jedné velké tabulky. Nejlepší osmička postupuje rovnou do osmifinále, kluby na pozicích 9 až 24 čeká úvodní kolo play off. Pro nejhorších 12 týmů soutěž končí.
A koho tedy může potkat Slavia?
V prvním koši se hratelnější protivník hledá jen těžko. „Sešívaní“ asi příliš netouží po duelech se soupeři, s nimiž se potkali nedávno (Barcelona, Inter, Arsenal). Atraktivní by mohl být střet s PSG, obhájce vítězství se v Česku dlouho neukázal. Ve hře jsou také Bayern, Liverpool, Manchester City nebo Real vedený José Mourinhem. Portugalského kouče už Jindřich Trpišovský vyzval před dvěma lety v Evropské lize (prohra s Fenerbahce 1:2).
Z druhého koše se zajímavě jeví možný souboj s Manchesterem United, který se do Ligy mistrů vrací po třech letech. Jsou v něm i dva celky z Portugalska (Sporting a Porto) či Borussia Dortmund. Teoreticky o něco hratelnější by mohly být duely s Bruggami nebo PSV Eindhoven, byť také jde o tradiční a Evropou prověřené značky.
Ani ve třetím koši nenajdeme na první pohled snazšího soupeře. Jsou tu týmy z La Ligy (Villarreal), Serie A (Neapol) i Bundesligy (Lipsko). Hrozí také turecké Galatasaray, nizozemský Feyenoord nebo norské Bodö/Glimt, se kterým se Slavia potkala v minulé sezoně (2:2).
Čtvrtý koš je ještě s otazníky, protože se čeká na výsledky předkol, ale právě proti soupeřům z něj by Pražané logicky měli nejvíc pomýšlet na úspěch. Ačkoliv ani Stuttgart, italské Como nebo Lens případně nebudou jednoduché překážky.
Losuje se v Monaku ve čtvrtek v 18.00, první zápasy se pak odehrají v úterý 8. září. Prohlédněte si v infografice, jak vypadá kompletní rozdělení do košů.