Slavia zná soupeře v Lize mistrů, dva kluby z Anglie! Trpišovský se těší na Simu, vtipy na Baku
Minulý rok se Slavia rozkoukávala, tentokrát zanechá stopu. Tak určitě přemýšleli zástupci klubu, kteří po roce opět přiletěli na rozlosování Ligy mistrů do Monaka. Hráči a trenéři ale ze společného sledování ceremoniálu v Edenu odešli s mírnými rozpaky. Český mistr má velmi těžký los okořeněný pekelným výjezdem do tři tisíce kilometrů vzdáleného Baku. To rezonovalo víc než třeba měření sil se slavným Harrym Kanem. „Měl jsem tam jiné favority,“ přiznal Michal Sadílek.
Jindřich Trpišovský má v Lize mistrů pár snů. Jeden z nich je měření sil s Liverpoolem, které si se Slavií marně manifestuje už mnoho let. Další je zahrát si na Old Trafford, další je ukořistit v milionářské soutěže tři body. První dva kousky se nepovedou, elitní duo útočníků Thierry Henry a David Villa vylosovali „sešívaným“ v Monaku jiné soupeře. Třetí sen? Stále žije, všechno je více než reálné.
Byť se to Slavii nepoštěstilo, v posledních dvou ročnících Ligy mistrů vedené v novém formátu, jsme mohli vidět, že menší týmy si mohou sáhnout nejen na body, ale i na postup. Vždyť minulý rok proklouzli mezi nejlepších čtyřiadvacet celky jako Bodö/Glimt či Karabach. Už v létě byl brankář Jakub Markovič nastaven přesně tak, že si malé cíle nechce dávat.
„Myslím si, že by bylo skvělé, kdybychom postoupili do vyřazovací části. Podle mě by tady každý měl přemýšlet tak, že se chceme dostat dál,“ prohlásila sebevědomě pětadvacetiletá jednička v rozhovoru pro Sport. Jsou to troufalé cíle?
Pokud bychom měli totiž soudit podle minulé sezony, dalo by se to tak označit. Tehdy poslaly šikovné ruce losujících Slavii za tím, co Opta popsala jako devátý nejtěžší los. Přes veškeré odhodlání se temné vyhlídky potvrdily a český zástupce skončil v ligové fázi dokonce třetí od konce, nevyhrál ani jeden zápas. Bolely především ztráty s Bodö/Glimt a Pafosem, tým si určitě sliboval víc i od domácího zápasu s Bilbaem.
„Liga mistrů je ta nejtěžší soutěž – nejlepší týmy, nejlepší hráči, nejlepší trenéři. V dlouhodobém měřítku je pro české týmy vidět, jak těžké je tam vyhrávat a dávat góly. Máme statistiky, že šancí jsme měli hodně a ofenzivní statistiky jsme měli na stejném poměru jako soupeři. Ale v zakončení to bylo tristní. V následujícím ročníku musíme pokračovat v tom, abychom se dostali do šancí, ale hráči musí být efektivnější. Přišly typy hráčů, které by nám v těchto typech zápasů mohli pomoct – přímočařejší, rychlejší,“ popsal Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci nové náboje. Právě Šturm, Ayaosi, Kačor či Ouanda přišli s vyhlídkou toho, že zvládnou udělat rozdíl i v Evropě.
Nelze ale říct, že vylosovaní soupeři tomu nahrávají více než v minulé sezoně. Kromě očekávaných titánů Arsenalu a Bayernu Mnichov (s Michaelem Olisem či Harrym Kanem), kde se body rovnají zázraku, budou slávisté hledat možnost úspěchu především doma s Lens, Aston Villou a Villarrealem. K tomu přidejme třaskavé výjezdy do Porta a na Fenerbahce a především tři tisíce kilometrů dlouhý výjezd k nováčkovi soutěže – ázerbájdžánskému Sabahu Baku. Ruku na srdce, ten si nikdo v osudí zřejmě nepřál.... David Zima při společném sledování losu v Edenu údajně před vybráním posledního soupeře tuto variantu hlasitě avizoval.
„Čekal jsem, že to tak bude,“ zasmál se Sadílek. „Padaly vtipy, že to budeme určitě my. Čeká nás dlouhá cesta, ale musíme odtamtud odvést tři body. Nikdo z týmů, které jsem si přál, nedopadl. Lákal mě Real Madrid, Liverpool či Manchester City. Porto venku ale může být zajímavé,“ doplnil. „Dlouhý let, vedro, ohromná vlhkost. Záleží na termínu, kdy tam budeme hrát. Lidi ale čeká krásné město a exotika,“ řekl Jindřich Trpišovský do kamer Nova Sport o Baku, kam se jednou podíval ještě jako šéf lavičky Slovanu Liberec.
Slavia má tak bohaté zkušenosti, že los přináší množství příběhů, českého mistra čekají mnohá opakovaná setkání. S Mikelem Artetou a jeho Arsenalem se třeba Trpišovský utká už počtvrté, stejně často naráží v posledních letech i na Fenerbahce. V jeho dresu se už potřetí proti Slavii postaví Romelu Lukaku, v barvách Lens zase řádí bývalý slávista Abdallah Sima.
„Ze čtvrtého koše jde rozhodně o nejlepší tým,“ řekl Trpišovský na adresu francouzského celku. „Známe je dobře a Zdeněk Houštecký je se Simičem hodně v kontaktu. Koukáme na ně, známe je fakt hodně dobře. Je to skvělý tým. Celkově máme možná jeden z nejtěžších losů.“