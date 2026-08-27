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Slavia zná soupeře v Lize mistrů, dva kluby z Anglie! Výjezd na Bayern i do Ázerbájdžánu

Slavia zná soupeře pro Ligu mistrů
Slavia zná soupeře pro Ligu mistrůZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
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krm, ČTK
Liga mistrů
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Slavia zná osmičku soupeřů pro nadcházející ročník Ligy mistrů! Do Edenu znovu po roce dorazí londýnský Arsenal, dále Aston Villa, Villarreal a Lens. Nejzajímavější výjezdy Pražany čekají na hřiště Bayernu Mnichov nebo Porta, mužstvo Jindřicha Trpišovského se představí i na půdě Fenerbahce a ázerbájdžánského Sabahu Baku. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku.

Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů podruhé za sebou, coby úřadující český šampion stejně jako vloni nemusela absolvovat kvalifikaci. Poháry se třetím rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové části vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovacích bojů, z toho osm přímo do osmifinále.

Ligová část soutěže začne v úterý 8. září a vyvrcholí závěrečný osmým kolem 27. ledna příštího roku. Přesný rozpis termínů UEFA teprve zveřejní. Finále se uskuteční 5. června v Madridu, celkové prvenství obhajuje Paris St. Germain.

„Soupeři mají tak neskutečnou kvalitu, že si člověk ani nemůže vybírat a jen čeká, co přijde do osudí. Z prvního koše dva vítězové možná dvou nejlepších soutěží na světě (anglická a německá liga). Potom jsou tam zajímavé zápasy, Porto venku, Villarreal doma. Po minulé sezoně musíme být zkušenější, už víme, co nás čeká,“ řekl v nahrávce pro média od klubu záložník Pražanů Michal Sadílek.

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Slavia figurovala před losem jako nejlepší tým v nejslabším ze čtyř košů. Z elitní devítky na ni zbyly poslední dva celky - Arsenal a Bayern. Londýnský gigant vloni v říjnu v Edenu s přehledem zvítězil a nakonec došel až do finále, v němž po penaltovém rozstřelu podlehl obhájci trofeje Paris St. Germain. Slavia s Arsenalem také vypadla v sezoně 2020/21 ve čtvrtfinále Evropské ligy a v roce 2007 při své premiérové účasti v hlavní části Ligy mistrů utrpěla na půdě „Kanonýrů“ dodnes nejvyšší porážku v soutěžích UEFA - 0:7.

Také s květnovým vítězem Evropské ligy Aston Villou už červenobílí v pohárech hráli, v listopadu 2008 jí doma podlehli 0:1. V minulosti se představili i proti zbylým dvěma domácím soupeřům - přes Lens v sezoně 1995/96 slávisté prošli při svém památném tažení až do semifinále Poháru UEFA, s Villarrealem se utkali v roce 2017 a připsali si remízu 2:2 venku a porážku 0:2 doma.

Na šestinásobného vítěze Ligy mistrů či předchůdce PMEZ a německého suveréna posledních let Bayern Mnichov naopak narazí Pražané poprvé, stejně tak na nováčka Sabah. K souboji s ázerbájdžánským šampionem v Baku budou muset slávisté urazit nejdelší cestu ze všech možných soupeřů.

Ani s Portem se ještě červenobílí v pohárech neutkali, naopak s Fenerbahce už třikrát hráli. Istanbulského přemožitele Lyonu ze závěrečného 4. předkola vyřadili v sezoně 2021/22 v Konferenční lize po dvou vítězstvích 3:2, předloni naopak tureckému gigantovi v Evropské lize doma podlehli 1:2.

Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů počtvrté. Před rokem ani jednou nevyhrála a s bilancí tří remíz a pěti porážek obsadila 34. místo. Na vítězství v hlavní části prestižní soutěže Pražané pod nynějším trenérem Trpišovským nedosáhli ani v roce 2019, čekají na něj od premiérové účasti na podzim 2007 už 19 utkání.

Český zástupce se v hlavní fázi prestižní soutěže představí potřetí za sebou, předloni Sparta rovněž nepostoupila do vyřazovacích bojů. Tentokrát Letenští coby český vicemistr vypadli ve 3. předkole kvalifikace s Lyonem.

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