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Zázrak Lince a obrat z 0:4, Daněk přihrál na vítězný gól. Celtic zmatený jako králíci

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A teď Liga mistrů! Daněk o Linci, vztahu s trenéry i Spartě: Všechno jsem se teprve učil • Zdroj: iSport.tv
Kryštof Daněk naskočil na prodloužení a asistencí se podílel na postupovém gólu Lince
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Petr Fantyš
Liga mistrů
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Skotští fanoušci po domácí výhře už v podstatě slavili postup do Ligy mistrů. Celtic doma porazil LASK Linec 3:0 a pomalu se chystal na večery v Champions League. Statistici dávali rakouskému celku před odvetou šanci na postup 4 %. Jenže navzdory předpokladům se v play off Ligy mistrů nakonec radovali domácí po výhře 5:1 po prodloužení. U vítězného gólu asistoval český záložník Kryštof Daněk.

Když Callum McGregor otevřel skóre a Celtic vedl v součtu dvojzápasu dokonce 4:0, o postupu zelenobílých už asi nikdo nepochyboval, ale přesto o něj skotský mistr přišel. „Katastrofa, kapitulace, kalamita,“ stojí v úvodu článku na britském webu BBC.

„Byli jsme až moc pasivní. Nemáme žádné výmluvy,“ hlesl kapitán McGregor. „Dostali jsme, co jsme si zasloužili. Vypadalo to, že máme strach z výhry,“ pokračoval zdrcený lídr týmu.

Naopak na druhé straně propukla extáze a zasloužili se o to i bývalí hráči Sparty a Slavie. Na 1:1 srovnával exslávista Moses Usor, který následně přihrával i na druhý gól Lince krátce po přestávce. „Po gólu na 2:1 jsme hráli skvěle. Celtic úplně odešel,“ pochvaloval si trenér Dietmar Kühbauer.

LASK se dostal zpět do zápasu, když ze střední vzdálenosti vypálil přesně Samuel Adeniran a v tu chvíli se Celtic definitivně rozpadl. „Ani králíci oslnění dálkovými světly nevypadají tak zmateně jako Celtic, když na něj naplno dopadl tlak,“ napsal ve svém komentáři Tom English z BBC.

Z náporu domácích vyplynulo v 90. minutě vytoužené vyrovnání po závaru v malém vápně a šlo se do prodloužení. „Málem odletěla střecha,“ smál se kouč vítězů.

Vzhledem k mentálnímu rozpoložení obou týmů byl najednou LASK jasným favoritem.

V úvodu prodloužení se trenér rozhodl oživit hru a poslal na trávník čtyři čerstvé muže, včetně Kryštofa Daňka – bývalého záložníka Olomouce, Pardubic či Sparty. A tenhle tah vyšel. Ve 109. minutě Daněk sebral odražený míč, přiklepl ho spoluhráči a Samuel Adeniran zpoza vápna rozhodl.

„Moji hráči předvedli úžasný výkon. Vyrovnali jsme a pořád jsme tlačili. Jsem opravdu, opravdu pyšný. Byli jsme outsider, Celtic má o dost silnější tým, ale porazili jsme je,“ rozplýval se Kühbauer.

Definitivní oslavy mohly propuknout ještě o něco dřív. Ve 114. minutě se český záložník prosmýkl mezi soupeři, postupoval k brance za pojistkou a ve vápně ho obránci zastavili až faulem. Penaltu si vzal do ruky již dvougólový Adeniran, jenže obří šanci na hattrick zahodil. I tak ovšem černobílí udrželi hubený náskok až do konce a vůbec poprvé v historii klubu se těší na hlavní fázi Ligy mistrů.

„Tuhle noc budeme mít navždy vyrytou v paměti. Udržet odhodlání, když prohráváte 0:4, je neuvěřitelné. Je to fotbalový zázrak. Dneska v noci všichni slavíme,“ smál se nadšený kapitán vítězů Sasha Horvath.

Jeho slova o velkém večírku potvrdil i kouč. Trénink původně naplánovaný na dopoledne se tak s nejvyšší pravděpodobností zrušil. „Kdo přijde na desátou, může si za to sám. Hráči klidně dorazit můžou, ale já tam nebudu,“ smál se Kühbauer.

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