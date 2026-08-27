Z vědomostní soutěže až do Ligy mistrů. Litevský trenér se teď utká i se Slavií
Aby si v roce 2002 mohl dovolit trenérské kurzy v Anglii, šel pětadvacetiletý Valdas Dambrauskas do televizní soutěže. Vyhrál peníze na studia, prošel akademiemi anglických velkoklubů a postupně vybudoval respektovanou kariéru. Nyní padesátiletý litevský kouč dosáhl svého dosavadního vrcholu - ázerbájdžánský Sabah Baku po senzačním obratu v předkolech historicky poprvé dovedl do základní skupiny Ligy mistrů a utká se i s pražskou Slavií.
Psal se rok 2000 a tehdy pětadvacetiletý student Valdas Dambrauskas se objevil v litevském pořadu na styl oblíbeného Chcete být milionářem. V tu dobu neměl žádnou profesionální fotbalovou minulost a jeho cíl byl jasný - stát se fotbalovým koučem. Televizní show využil právě proto, aby získal finance na vzdělání a licence.
Dambrauskas vyhrál čtyři tisíce litasů, tehdejší měnu státu. Po započtení inflace by dnes částka odpovídala zhruba 73 000 korunám. Právě tyto peníze použil k financování své cesty do Anglie, kam se s manželkou přestěhoval a na Londýnské metropolitní Univerzitě studoval sportovní vědu a navštěvoval trenérské kurzy.
Během svého působení na ostrovech působil v akademiích Fulhamu, Brentfordu či slavného Manchesteru United. V roce 2007 se stal trenérem týmu Kingsbury London Tigers, hrajícího devátou anglickou ligu. Po svém návratu do rodné země vedl mládežnické týmy Litvy.
Po štacích v Žalgirisu Kaunas, Ludogorci Razgrad, Hajduku Split nebo Omonii zakotvil loni v Sabahu. A volba to zcela jistě byla výtečná. Dambrauskas vyhrál s klubem mistrovský titul i domácí pohár.
To nejlepší však ještě mělo přijít. Sabah Baku byl jako šampion Ázerbájdžánu nasazen už do prvního předkola Ligy mistrů. Tam si poradil s velšským TNS, o kolo později přejel finský KuPS Kuopio a poté i dánský Aarhus. Rázem tak byl jeden dvojzápas od postupu do milionářské soutěže.
První zápas na hřišti Beer Ševy Baku prohrálo 1:2 a do domácí odvety tak nastupovalo s těžkým cílem. Před téměř osmadvaceti tisíci diváky na stadionu v hlavním městě však ve čtvrté minutě nastavení dvojzápas srovnalo a obrat dokonalo v prodloužení.
Sabah tak navázal na Karabach, který si Ligu mistrů zahrál před rokem a může se těšit na souboje s nejlepšími týmy světa. Los jej poslal na Arsenal, Barcelonu nebo Manchester United, střetne se také se Slavií.