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Z vědomostní soutěže až mezi evropskou smetánku. Litevský trenér dotáhl Sabah do Ligy mistrů

Z vědomostní soutěže až do Ligy mistrů. To je příběh Valdase Dambrauskase
Z vědomostní soutěže až do Ligy mistrů. To je příběh Valdase DambrauskaseZdroj: koláž iSport.cz
Radost hráčů Sabahu po postupu do Ligy mistrů
Trenér Sabahu Baku Valdas Dambrauskas
Radost hráčů Sabahu po postupu do Ligy mistrů
Trenér Sabahu Baku Valdas Dambrauskas
Radost hráčů Sabahu po postupu do Ligy mistrů
Radost trenéra Sabahu po postupu do Ligy mistrů
Radost hráčů Sabahu po postupu do Ligy mistrů
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Liga mistrů
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Aby si v roce 2002 mohl dovolit trenérské kurzy v Anglii, šel pětadvacetiletý Valdas Dambrauskas do televizní soutěže. Vyhrál peníze na studia, prošel akademiemi anglických velkoklubů a postupně vybudoval respektovanou kariéru. Nyní padesátiletý litevský kouč dosáhl svého dosavadního vrcholu - ázerbájdžánský Sabah Baku po senzačním obratu v předkolech historicky poprvé dovedl do základní skupiny Ligy mistrů.

Psal se rok 2000 a tehdy pětadvacetiletý student Valdas Dambrauskas se objevil v litevském pořadu na styl oblíbeného Chcete být milionářem. V tu dobu neměl žádnou profesionální fotbalovou minulost a jeho cíl byl jasný - stát se fotbalovým koučem. Televizní show využil právě proto, aby získal finance na vzdělání a licence.

Dambrauskas vyhrál čtyři tisíce litasů, tehdejší měnu státu. Po započtení inflace by dnes částka odpovídala zhruba 73 000 korunám. Právě tyto peníze použil k financování své cesty do Anglie, kam se s manželkou přestěhoval a na Londýnské metropolitní Univerzitě studoval sportovní vědu a navštěvoval trenérské kurzy.  

Během svého působení na ostrovech působil v akademiích Fulhamu, Brentfordu či slavného Manchesteru United. V roce 2007 se stal trenérem týmu Kingsbury London Tigers, hrajícího devátou anglickou ligu. Po svém návratu do rodné země vedl mládežnické týmy Litvy.

Po štacích v Žalgirisu Kaunas, Ludogorci Razgrad, Hajduku Split nebo Omonii zakotvil loni v Sabahu. A volba to zcela jistě byla výtečná. Dambrauskas vyhrál s klubem mistrovský titul i domácí pohár.

To nejlepší však ještě mělo přijít. Sabah Baku byl jako šampion Ázerbájdžánu nasazen už do prvního předkola Ligy mistrů. Tam si poradil s velšským TNS, o kolo později přejel finský KuPS Kuopio a poté i dánský Aarhus. Rázem tak byl jeden dvojzápas od postupu do milionářské soutěže.

První zápas na hřišti Beer Ševy Baku prohrálo 1:2 a do domácí odvety tak nastupovalo s těžkým cílem. Před téměř osmadvaceti tisíci diváky na stadionu v hlavním městě však ve čtvrté minutě nastavení dvojzápas srovnalo a obrat dokonalo v prodloužení.

Sabah tak navázal na Karabach, který si Ligu mistrů zahrál před rokem a může se tak těšit na souboje s nejlepšími týmy světa. Je jisté, že při losu bude nasazen ve čtvrtém koši a potkat se může i se Slavií.

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