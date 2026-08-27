Divoké scény v Lyonu, do potyčky se zapojil i Šulc. Provokace či napadení v tunelu
Odveta play off Ligy mistrů mezi fotbalisty Lyonu a Fenerbahce (po celkovém výsledku 3:2 postoupil turecký tým) skončila hromadnou šarvátkou obou mužstev v tunelu. Všechno odstartovaly provokace Mattéa Guendouziho směrem k fanouškům francouzského giganta.
Po závěrečném hvizdu byl v obrovských emocích. Guendouzi, který hrál v minulosti za Olympique Marseille, velkého rivala Lyonu, divoce oslavoval postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Pobíhal kolem tribun s domácími příznivci, opakovaně napodoboval gesto marseillského rappera Jula, přitom vykřikoval: „Do toho, Olympique Marseille.“
V provokativním chování neustále pokračoval. V běhu vykopával nohy do vzduchu, zvedal ruce nad hlavu, což naštvalo i hráče Lyonu. Jako první k němu zezadu přiběhl český reprezentant Pavel Šulc, strčil do něj. Následně se připojili další, spoluhráči Guendouziho ochránili a doprovodili pryč. Pořadatelé a ochranka zabránili vniknutí fanoušků na hřiště jen díky kovovým bariérám.
Největší mela nakonec nastala u vchodu do tunelu. Guendouzi byl napaden Antóniem Ferreirou, trenérem brankářů Lyonu. Prostor se najednou zaplnil, vytvořil se v něm obrovský dav členů obou realizačních týmů. Ferreira schytával rány pěstí.
Co za tím stálo? „Uráželi mou matku, mou rodinu, což je neuctivé,“ líčil Guendouzi po utkání. „Ale pokud už nemůžeme slavit tak, jak chceme, je to ostuda. Všichni vědí, že fandím Marseille, nikdy jsem to neskrýval. Mám právo slavit, na gestu „Jul“ není nic špatného,“ pokračoval.
Jeho provokace však skončily opravdu divokými scénami.