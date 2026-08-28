Do Ligy mistrů se Schranzem či Krčíkem? Slovan Bratislava může zbrojit v Česku
Předloni to byl zázrak, i trenér Vladimír Weiss upozorňoval, že se to nepovede každý rok. Nyní je Slovan v Champions League znovu, tentokrát s koučem Yayou Tourém. Byť je bratislavský poměr cena/výkon kritizován, jde o mega úspěch. A vzhledem k tomu, že boss Ivan Kmotrík mladší loni v rozhovoru pro Ligu naruby přiznal, že se klub dívá po posilách i do Česka (Markovič, Griger, Metsoko, Macík, Haraslín, Ewerton, Cadu, Kalvach...), třeba bude chtít i teď posílit kádr hráči ze Chance Ligy. Kdo by ho mohl z různých důvodů (smlouva, postavení v týmu, národnost) zajímat?
David Douděra
- Klub: Slavia Praha
- Věk: 28
- Pozice: (wing)bek, záložník, křídlo
- Hodnota podle Transfermarktu: 3,5 milionu eur
Situace je stále stejná: Slavia s ním nepočítá, David Douděra chce odejít a agentura TOP 11 mu hledá angažmá. To Slovanu nahrává, navíc jeho mezinárodní zkušenosti se mohou hodit. Kontakt podle informací iSportu již proběhl, nicméně situace kolem Douděry je stále zamotaná. Řešil jej belgický Anderlecht, anglický Preston či americký Real Salt Lake, nicméně krajní univerzál stále zůstává v Edenu. V podobné situaci je gólman Jindřich Staněk. Brankoviště má však mistr z Bratislavy díky Dominiku Takáčovi a Aleksandaru Popovičovi vyřešené nadstandardně. A Tomáš Chorý? Smlouvu má do konce ročníku, třeba bude pro Slováky variantou za rok nebo v zimě...
Ivan Schranz
- Klub: Slavia Praha
- Věk: 32
- Pozice: křídlo, útočník
- Hodnota podle Transfermarktu: 600 tisíc eur
Ivan Kmotrík mladší, šéf Slovanu, v loňském interview pro Ligu naruby potvrdil, že příchod Ivana Schranze má v hlavě i na seznamu a že si ho v mužstvu si dokáže představit okamžitě. Ofenzivní univerzál je stejně jako například Lukáš Haraslín rodákem z Bratislavy, comeback domů jednou bude dávat smysl. Kontrakt v Praze má Schranz do konce kalendářního roku 2027.
Sahmkou Camara
- Klub: Slavia Praha
- Věk: 22
- Pozice: stoper
- Hodnota podle Transfermarktu: 1,2 milionu eur
Je pravděpodobné, že nevyzpytatelného stopera pustí Slavia po vzoru Micheze, Mbodjiho, Prekopa či Zmrzlého rovnou do zahraničí, kam se způsobem hry asi hodí víc než do Chance Ligy. Podle informací iSportu se měl na Sahmkoua Camaru čerstvě vyptávat LASK Linz, Rakušané se stejně jako Slovan představí na podzim v hlavní fázi Ligy mistrů. Vloží se do „boje“ Ivan Kmotrík a spol.?
Cheick Souaré
- Klub: Viktoria Plzeň
- Věk: 23
- Pozice: (wing)bek, středopolař, křídlo
- Hodnota podle Transfermarktu: 3,5 milionu eur
Má být na listu klubů z Itálie (Janov, Monza), Španělska (Getafe) i Skotska (Celtic), nicméně konkrétní nabídka v Plzni nyní údajně neleží. Cheick Souaré přitahuje pozornost díky levačce, univerzálnosti, technické kvalitě a schopností otevírat hluboký blok. Viktoria sice prodávat nemusí, nicméně na stejné pozice má k dispozici odchovance Alexandra Sojku, jenž je podobným typem hráče, a navíc Francouzovi vyprší kontrakt už v červnu 2027.
Prince Adu
Klub: Viktoria Plzeň
Věk: 22
Pozice: útočník
Hodnota podle Transfermarktu: 3 miliony eur
Podobný případ jako Souaré. Prince Adu je někdy výjimečný a rozdílový, podruhé znuděný a neviditelný. Účastník mistrovství světa 2026, kde si v dresu Ghany připsal tři starty, je na západě Čech rovněž smluvně vázán do konce tohoto ročníku. Cenovka mu bude každým týdnem padat.
Dávid Krčík
Klub: Viktoria Plzeň
Věk: 27
Pozice: stoper
Hodnota podle Transfermarktu: 1,7 milionu eur
Do třetice hráč Plzně, avšak na rozdíl od předchozích zmiňovaných cizinců je v úplně jiné situaci. Dávid Krčík je v klubu teprve od začátku tohoto kalendářního roku, a byť si jej přivedl bývalý kouč Martin Hyský, Viktoria s ním počítá. Pro Slovan by mohl být kup slovenského reprezentanta zajímavý, možná si transfer jinam jistí lidé z Krčíkova okolí i přejí, nicméně na západě Čech řekli ne. Zatím...
Sebastian Nebyla
Klub: Jablonec
Věk: 24
Pozice: středopolař
Hodnota podle Transfermarktu: 1,5 milionu eur
Na jeho výkonnosti ani náladě to není znát, ale když se v Jablonci zeptáte na Sebastiana Nebylu, spousta lidí vám řekne, že i vzhledem k vlastní motivaci do dalšího průběhu kariéry nastává chvíle, kdy by měl komplexní záložník udělat krok výš. Jde o Slováka v atraktivním věku se stabilní formou a i na takové Slovan cílí – viz Roman Čerepkai, Peter Pokorný či Dominik Takáč.
Dominik Hollý
Klub: Sparta Praha
Věk: 22
Pozice: středopolař, útočník
Hodnota podle Transfermarktu: 750 tisíc eur
Jeho kariéra se neubírá směrem, jakým si po povedené sezoně 2024/25 a domácím mistrovství Evropy do 21 let představoval. Ve Spartě nemá šanci, to je zřejmé. Opět si na něj brousí zuby Jablonec, nicméně proč by se do hry nemohla dostat i značka z Bratislavy? Zástupci Slovanu sledovali Dominika Hollého, už když nastupoval za Trenčín. Cenovka nebude kdovíjaká.
Patrik Dulay
Klub: Slovan Liberec
Věk: 21
Pozice: křídelník
Hodnota podle Transfermarktu: 400 tisíc eur
Tohle by byl z pohledu Slovanu úkrok jinam, oproti protřelým jménům sázka na budoucnost. Patrik Dulay vstoupil do nového ročníku pod koučem Branislavem Fodrekem výborně a Liberec je známý tím, že nemá problém obchodovat s nikým. Na jaře projevoval zájem norský Bodö/Glimt, o nabídky nebude mít perspektivní sprinter s perfektními daty nouzi. Na Tehelném poli však musejí ze všeho nejvíc přemýšlet nad tím, jak vybrousit Nina Marcelliho, svou největší vycházející hvězdičku.