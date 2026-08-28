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Do Ligy mistrů se Schranzem či Krčíkem? Slovan Bratislava může zbrojit v Česku

Do Ligy mistrů se Schranzem či Birmančevičem? Slovan Bratislava může zbrojit v Česku
Do Ligy mistrů se Schranzem či Birmančevičem? Slovan Bratislava může zbrojit v ČeskuZdroj: koláž iSport
Roman Čerepkai se raduje z branky proti Celje
Yaya Touré se během utkání proti Celje zlobil na rozhodčí
Hráči Slovanu Bratislava se radují z branky
Roman Čerepkai se raduje z branky proti Celje
Roman Čerepkai ze Slovanu Bratislava v utkání proti Celje
Roman Čerepkai ze Slovanu Bratislava v utkání proti Celje
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Michal Kvasnica
Liga mistrů
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Předloni to byl zázrak, i trenér Vladimír Weiss upozorňoval, že se to nepovede každý rok. Nyní je Slovan v Champions League znovu, tentokrát s koučem Yayou Tourém. Byť je bratislavský poměr cena/výkon kritizován, jde o mega úspěch. A vzhledem k tomu, že boss Ivan Kmotrík mladší loni v rozhovoru pro Ligu naruby přiznal, že se klub dívá po posilách i do Česka (Markovič, Griger, Metsoko, Macík, Haraslín, Ewerton, Cadu, Kalvach...), třeba bude chtít i teď posílit kádr hráči ze Chance Ligy. Kdo by ho mohl z různých důvodů (smlouva, postavení v týmu, národnost) zajímat?

David Douděra

  • Klub: Slavia Praha
  • Věk: 28
  • Pozice: (wing)bek, záložník, křídlo
  • Hodnota podle Transfermarktu: 3,5 milionu eur

Situace je stále stejná: Slavia s ním nepočítá, David Douděra chce odejít a agentura TOP 11 mu hledá angažmá. To Slovanu nahrává, navíc jeho mezinárodní zkušenosti se mohou hodit. Kontakt podle informací iSportu již proběhl, nicméně situace kolem Douděry je stále zamotaná. Řešil jej belgický Anderlecht, anglický Preston či americký Real Salt Lake, nicméně krajní univerzál stále zůstává v Edenu. V podobné situaci je gólman Jindřich Staněk. Brankoviště má však mistr z Bratislavy díky Dominiku Takáčovi a Aleksandaru Popovičovi vyřešené nadstandardně. A Tomáš Chorý? Smlouvu má do konce ročníku, třeba bude pro Slováky variantou za rok nebo v zimě...

Ivan Schranz

  • Klub: Slavia Praha
  • Věk: 32
  • Pozice: křídlo, útočník
  • Hodnota podle Transfermarktu: 600 tisíc eur

Ivan Kmotrík mladší, šéf Slovanu, v loňském interview pro Ligu naruby potvrdil, že příchod Ivana Schranze má v hlavě i na seznamu a že si ho v mužstvu si dokáže představit okamžitě. Ofenzivní univerzál je stejně jako například Lukáš Haraslín rodákem z Bratislavy, comeback domů jednou bude dávat smysl. Kontrakt v Praze má Schranz do konce kalendářního roku 2027.

Sahmkou Camara

  • Klub: Slavia Praha
  • Věk: 22
  • Pozice: stoper
  • Hodnota podle Transfermarktu: 1,2 milionu eur

Je pravděpodobné, že nevyzpytatelného stopera pustí Slavia po vzoru Micheze, Mbodjiho, Prekopa či Zmrzlého rovnou do zahraničí, kam se způsobem hry asi hodí víc než do Chance Ligy. Podle informací iSportu se měl na Sahmkoua Camaru čerstvě vyptávat LASK Linz, Rakušané se stejně jako Slovan představí na podzim v hlavní fázi Ligy mistrů. Vloží se do „boje“ Ivan Kmotrík a spol.?

Cheick Souaré

  • Klub: Viktoria Plzeň
  • Věk: 23
  • Pozice: (wing)bek, středopolař, křídlo
  • Hodnota podle Transfermarktu: 3,5 milionu eur

Má být na listu klubů z Itálie (Janov, Monza), Španělska (Getafe) i Skotska (Celtic), nicméně konkrétní nabídka v Plzni nyní údajně neleží. Cheick Souaré přitahuje pozornost díky levačce, univerzálnosti, technické kvalitě a schopností otevírat hluboký blok. Viktoria sice prodávat nemusí, nicméně na stejné pozice má k dispozici odchovance Alexandra Sojku, jenž je podobným typem hráče, a navíc Francouzovi vyprší kontrakt už v červnu 2027.

Prince Adu

Klub: Viktoria Plzeň

Věk: 22

Pozice: útočník

Hodnota podle Transfermarktu: 3 miliony eur

Podobný případ jako Souaré. Prince Adu je někdy výjimečný a rozdílový, podruhé znuděný a neviditelný. Účastník mistrovství světa 2026, kde si v dresu Ghany připsal tři starty, je na západě Čech rovněž smluvně vázán do konce tohoto ročníku. Cenovka mu bude každým týdnem padat.

Dávid Krčík

Klub: Viktoria Plzeň

Věk: 27

Pozice: stoper

Hodnota podle Transfermarktu: 1,7 milionu eur

Do třetice hráč Plzně, avšak na rozdíl od předchozích zmiňovaných cizinců je v úplně jiné situaci. Dávid Krčík je v klubu teprve od začátku tohoto kalendářního roku, a byť si jej přivedl bývalý kouč Martin Hyský, Viktoria s ním počítá. Pro Slovan by mohl být kup slovenského reprezentanta zajímavý, možná si transfer jinam jistí lidé z Krčíkova okolí i přejí, nicméně na západě Čech řekli ne. Zatím...

Sebastian Nebyla

Klub: Jablonec

Věk: 24

Pozice: středopolař

Hodnota podle Transfermarktu: 1,5 milionu eur

Na jeho výkonnosti ani náladě to není znát, ale když se v Jablonci zeptáte na Sebastiana Nebylu, spousta lidí vám řekne, že i vzhledem k vlastní motivaci do dalšího průběhu kariéry nastává chvíle, kdy by měl komplexní záložník udělat krok výš. Jde o Slováka v atraktivním věku se stabilní formou a i na takové Slovan cílí – viz Roman Čerepkai, Peter Pokorný či Dominik Takáč.

Dominik Hollý

Klub: Sparta Praha

Věk: 22

Pozice: středopolař, útočník

Hodnota podle Transfermarktu: 750 tisíc eur

Jeho kariéra se neubírá směrem, jakým si po povedené sezoně 2024/25 a domácím mistrovství Evropy do 21 let představoval. Ve Spartě nemá šanci, to je zřejmé. Opět si na něj brousí zuby Jablonec, nicméně proč by se do hry nemohla dostat i značka z Bratislavy? Zástupci Slovanu sledovali Dominika Hollého, už když nastupoval za Trenčín. Cenovka nebude kdovíjaká.

Patrik Dulay

Klub: Slovan Liberec

Věk: 21

Pozice: křídelník

Hodnota podle Transfermarktu: 400 tisíc eur

Tohle by byl z pohledu Slovanu úkrok jinam, oproti protřelým jménům sázka na budoucnost. Patrik Dulay vstoupil do nového ročníku pod koučem Branislavem Fodrekem výborně a Liberec je známý tím, že nemá problém obchodovat s nikým. Na jaře projevoval zájem norský Bodö/Glimt, o nabídky nebude mít perspektivní sprinter s perfektními daty nouzi. Na Tehelném poli však musejí ze všeho nejvíc přemýšlet nad tím, jak vybrousit Nina Marcelliho, svou největší vycházející hvězdičku.

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