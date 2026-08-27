Expert o losu Slavie: Brutální, cokoliv nad čtyři body je skvělé. Kde vidí šanci na výhru?
Třetí rok za sebou hraje český mistr v Lize mistrů, zatím pokaždé skončil s natlučeným nosem. Prolomí to tentokrát Slavia? Jak popisuje expert Sportu a trenér Petr Ruman, vybraní soupeři bohužel pro potenciální bodové zisky skýtají mix extra kvality, těžkých výjezdů i nenápadné síly. „Brutální los,“ zní jeho první reakce po ukončení ceremoniálu v Monaku.
Vážně?
„Je to opravdu těžké. Mistr Anglie, mistr Německa, další zástupce z Premier League. Pak další portugalské a španělské mužstvo, velice technické týmy. Výjezd do Istanbulu rovněž není příjemný. I na základě zkušeností z posledních let musíme být opatrní. Za každý bod, který Slavia udělá proti soupeřům z prvních tří košů, půjdu do kostela a zapálím svíčku.“
Není ale Slavia i po tomto přestupním období na Ligu mistrů lépe připravená?
„Chci tomu věřit. Kádr se obměnil, ale tou největší výhodou zůstává, že Slavia tu čerstvou zkušenost s Ligou mistrů má. Její konkurenceschopnost se teď těžko odhaduje, bude hodně záležet na stavu kádru, zdravotním a psychickém rozpoložení. Třeba minulý rok na tom nebyla se zraněními dobře. Pokud ale bude hrát pokaždé se svou nejlepší jedenáctkou, v každém zápase určité procento šance má. Ale jak říkám, ty zkušenosti z posledních let jsou brutální. Skvělé zážitky pro fanoušky, ohromně těžké pro hráče.“
Hlavní lákadla jsou jasná, že? Arsenal, Bayern...
„Stoprocentně. Co se týče Bayernu, mám je týden co týden na očích a přímá konfrontace českého a německého mistra může být nesmírně zajímavá. Stejně tak mám velmi dobré mínění o Portu – produkují hodně zajímavých a mladých hráčů, hrají dobrý fotbal.“
Berete Bayern jako většího favorita v Lize mistrů než Arsenal?
„Když se člověk podívá na těch 36 týmů, je těžké říct, kdo je favorit. Arsenal a Bayern jsou rozhodně jedním z nich, ale na jaře je to o maličkostech.“
Záleží, o co budou soupeři hrát
Kde bude Slavia cítit šanci na body? Především ty tři, na které trenér Jindřich Trpišovský tak dlouho čeká.
„Upřímně, nějakou šanci vidím doma proti Aston Ville, kde může Slavia využít podpory fanoušků. Víc než Villarreal, který může být zrádný. Následně Lens a venku Baku, jakkoliv je tam cesta složitá a dlouhá. Hrozně moc záleží na rozlosování, v jaké fázi Slavia týmy chytne a o co budou v tu chvíli hrát.“
Co by vás zajímalo z fanouškovského hlediska za výjezd?
„Co se týče top servisu a zážitku největší jakosti, tak Bayern. Ale co se týče atmosféry a fanatismu, je skvělé Fenerbahce.“
Jaký je váš tip na bodový zisk?
„Budu oproti minulému roku opatrný. A jak říkám, los je těžký. Cokoliv přes čtyři body bude z mého pohledu skvělé.“