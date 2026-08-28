Soupeři Slavie a její šance: V Mnichově hrozí debakl, pozor na Lens! Raněné zvíře z Anglie
Jaký je to vůbec los? Příznivý, nebo extrémně těžký? Při bližším pohledu především nevyzpytatelný. Slavii v Lize mistrů čekají některé takřka nemožné mise, ale i celky, u kterých zcela po právu může pomýšlet na první výhru po devatenácti letech. Proč by to mohlo být právě proti vítězi Evropské ligy Aston Ville? Web iSport.cz seřadil všechny vyzyvatele „sešívaných“ v ligové fázi milionářské soutěže podle obtížnosti.
8. Sabah Baku (venku)
- Kvalifikoval se: mistr ázerbájdžánské ligy, postup přes čtyři předkola
- Účasti v Lize mistrů/tituly: 0/0
- Trenér: Valdas Daumbrauskas
- Největší hvězdy: Tymoteusz Puchacz, Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev
- Hodnota na Transfermarkt: 17 milionů eur (410 milionů korun)
Stav: Minulý rok to byl kazašský Kajrat Almaty, nyní bude exotickou atrakcí soutěže Sabah. Je třeba smeknout před jejich náročnou cestou předkoly, ale s osmkrát nižší hodnotou kádru než Slavia nelze pochybovat o tom, že jsou možná největšími outsidery soutěže, které český mistr zkrátka MUSÍ porazit. Největším nepřítelem může být dlouhý let a těžké klimatické podmínky. Náležitě pomůže, když se bude hrát až ke konci roku/začátku toho dalšího.
- Šance na výhru: 65 %
7. Aston Villa (doma)
- Kvalifikoval se: vítěz Evropské ligy
- Účasti v Lize mistrů/tituly: 3/0
- Trenér: Unai Emery
- Největší hvězdy: Johan Manzambi, Boubacar Camara, John McGinn
- Hodnota na Transfermarkt: 535 milionů eur (12,9 miliardy korun)
Stav: Druhý koš, vítěz Evropské ligy, čtvrté místo v Premier League, elitní kouč... Mělo by to být ohromně těžké, ne? Pozor, Slavia naráží na klub v ohromné personální krizi. Aston Villu opustilo hned pět (!) tahounů, navíc se dokončuje odchod brankáře Emiliana Martíneze a střelec Ollie Watkins si chce vytrucovat odchod do Saúdské Arábie. Tým nemá dostatečné náhrady a očekává se tvrdý sešup, naznačilo to i zpackané první ligové kolo. Ano, Emery je pohárový génius, ale Slavia si vylosovala raněné zvíře.
- Šance na výhru: 44 %
6. Villarreal (doma)
- Kvalifikoval se: 3. místo ve španělské lize
- Účasti v Lize mistrů/tituly: 4/0
- Trenér: Iňigo Pérez
- Největší hvězdy: Georges Mikautadze, Alberto Moreiro, Nicolas Pépé, Gerard Moreno
- Hodnota na Transfermarkt: 332 milionů eur (8 miliard korun)
Stav: Žlutá ponorka minulý rok solidně investovala do posil a zažila druhou nejlepší sezonu ve své historii. Před novou evropskou sezonou je tu ale pár otazníků – klub opustil trenér a strůjce úspěchů Marcelino, Villarrealu se navíc vůbec nedařilo spojit domácí úspěch s dalšími soutěžemi, s jedním bodem skončil v Lize mistrů až za Slavií! Tým však zůstal konsolidovaný a podobně jako Bilbao před rokem může být nenápadným, ale tvrdým oříškem. Eden bude muset pomoct.
- Šance na výhru: 42 %
5. Lens (doma)
- Kvalifikoval se: 2. místo ve francouzské lize
- Účasti v Lize mistrů/tituly: 3/0
- Trenér: Dino Toppmöller
- Největší hvězdy: Robin Risser, Samson Baidoo, Odsonne Edouárd, Florian Thauvin
- Hodnota na Transfermarkt: 187 milionů eur (4,5 miliardy korun)
Stav: Neznáte jejich hvězdy či fotbal? To vás neopravňuje Lens podceňovat. Minulou sezonu činil francouzský klub nemyslitelné – proháněl v lize PSG, dlouho dokonce před nimi soutěž vedl, vyhráli i domácí pohár. Svižným a náročným ofenzivním fotbalem, který na hřišti řídí mistr světa Florian Thauvin, pokračují i po odchodu úspěšného trenéra Pierra Sage do Anglie. Na úvod sezony porazili v Superpoháru nejlepší tým Evropy z Paříže. Jindřich Trpišovský ví, proč před nimi varuje.
- Šance na výhru: 40 %
4. Fenerbahce (venku)
- Kvalifikoval se: 2. místo v turecké lize, postup přes tři předkola
- Účasti v Lize mistrů/tituly: 11/0
- Trenér: Ismail Kartal
- Největší hvězdy: Romelu Lukaku, N’Golo Kanté, Milan Škriniar, Ederson
- Hodnota na Transfermarkt: 302 milionů eur (7,3 miliardy korun)
Stav: Všechny turecké kluby skládají v létě něco jako Galácticos a Fenerbahce není výjimkou, tým je postavený ze světových hvězd po třicítce. Obdivuhodnou cestu předkoly tým zakončil dramatickým vyřazením Lyonu, zatím se ale stále sehrává. Zápas v Edenu by Slavii šanci razantně zvyšoval, domácí prostředí je ale nejsilnějším tureckým hráčem.
- Šance na výhru: 21 %
3. Porto (venku)
- Kvalifikoval se: portugalský mistr
- Účasti v Lize mistrů/tituly: 36/2
- Trenér: Francesco Farioli
- Největší hvězdy: Diogo Costa, Samu Omorodion, Jakub Kiwior, Alan Varela
- Hodnota na Transfermarkt: 426 milionů eur (10,3 miliardy korun)
Stav: Velký pozor na portugalskou štiku! Minulý rok se Porto vrátilo na domácí trůn ve velkém stylu. Stále mladý a progresivní kouč Fariola vtiskl týmu jasnou tvář, klub se trefil do zahraničních talentovaných posil a Porto především díky perfektní defenzivě překonalo rekord soutěže, kdy zvítězilo 16 ze 17 zápasů. Podobným stylem vstoupilo i do aktuálního ročníku (3x výhra 2:0) a navíc v létě výrazně neoslabilo. Naopak. Doma navíc v Evropě prohrává naprosto výjimečně.
- Šance na výhru: 10 %
2. Arsenal (doma)
- Kvalifikoval se: mistr Anglie
- Účasti v Lize mistrů/tituly: 23/0
- Trenér: Mikel Arteta
- Největší hvězdy: Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Ödegaard, William Saliba
- Hodnota na Transfermarkt: 1,44 miliardy eur (35 miliard korun)
Stav: Mistr Anglie došel do finále minulého ročníku více pragmatickým stylem – dominoval v defenzivě, pálil ze standardek. Kvality Arsenalu ale nelze shazovat, jde možná o nejlépe organizovaný tým světa, navíc v létě solidně posílil. Rok staré měření sil v Edenu ukázalo, že se mu Slavia může alespoň poločas vyrovnat, jakoukoliv chybu ale hráči světové extratřídy potrestají.
- Šance na výhru: 5 %
1. Bayern Mnichov (venku)
- Kvalifikoval se: mistr německé ligy
- Účasti v Lize mistrů/tituly: 41/6
- Trenér: Vincent Kompany
- Největší hvězdy: Harry Kane, Michael Olise, Luís Díaz, Joshua Kimmich
- Hodnota na Transfermarkt: 1,05 miliardy eur (25 miliard korun)
Stav: Pod Vincentem Kompanym hráli minulý rok společně s PSG možná nejlepší fotbal v Evropě, jejich semifinále se považovalo za předčasný vrchol turnaje. Neuvěřitelná ničivá síla hvězdné ofenzivní trojice Olise-Kane-Díaz společně se sílou mnichovské Allianz Areny nedává příliš vyhlídek na úspěch. Tím bude spíš vyhnutí se debaklu.
- Šance na výhru: 2 %