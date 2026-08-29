Daněk byl u zázraku v Lize mistrů: Extrém! Já být majitel… Myslí i na reprezentaci
Ani nevěřil, co se stalo. „Bylo to emočně náročné, ale fakt krásné,“ sypal ze sebe fotbalista Kryštof Daněk v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. V úterý prožil výjimečný večer, možná jeden z nejbláznivějších v kariéře. LASK Linec, do něhož přestoupil natrvalo v létě ze Sparty, smazal v odvetě play off Ligy mistrů proti Celtiku čtyřgólové manko. Český záložník nakonec asistoval u postupového gólu, který zajistil rakouskému týmu zajímavé zápasy proti Realu nebo Liverpoolu.
Při čtvrtečním losu se potkal se spoluhráči na stadionu, vzal s sebou i přítelkyni. Pro LASK Linec šlo o obrovskou akci. První soupeř: Real Madrid. „Vyskočil jsem radostí, bylo to moje největší přání,“ reagoval Daněk. I když nejvíc sleduje zápasy oblíbeného Bayernu Mnichov, se kterým si zahraje Slavia. „Ten jsem nechtěl,“ podotkl 23letý hráč.
Proč?
„Říkal jsem si, že bychom se pomalu nedotkli ani balonu.“
Proti našlapanému Realu máte větší šanci?
„Věřím tomu, protože Bayern hraje strojový fotbal, opravdu hodně náročný. Když se dívám na jeho zápasy, soupeři mají držení míče dvacet procent a nedostanou se za půlku. Byl bych z toho zoufalý. Oba týmy jsou ale srovnatelné, Real je samozřejmě taky těžký soupeř. Jde asi o historicky největší klub na světě, má výjimečný stadion. Jsem vděčný, že si tam zahraju.“
V Lize mistrů jste už podruhé, před dvěma lety jste slavil postup se Spartou.
„Je těžké se do Ligy mistrů dostat. Málokomu se to v kariéře splní. Jsem rád, že se mi to podařilo už podruhé. Teď věřím, že se dočkám větší minutáže než před tím. Z losu jsme byli nadšení, máme skvělé zápasy. Hrajeme venku s Realem, doma s Liverpoolem. Jsme vděční, co jsme dokázali.“
Jaká byla cesta Lince do prestižní společnosti?
„Nebylo to zadarmo, bylo to vydřené. Předvedli jsme výjimečný výkon, opravdu si to zasloužíme. Je to skvělá odměna.“
Pomohl i vtipný moment v kabině
Byl tlak, abyste se dostali jako rakouský mistr do hlavní fáze?
„Nikdo z vedení na nás netlačil. Spíš jsem cítil, že kluci si to strašně přáli, šli jsme si za tím opravdu hodně. Nikdo z kabiny si Ligu mistrů před tím nezahrál. A když jsme prohráli první zápas 0:3 na Celtiku, viděl jsem hodně zklamaných tváří. Atmosféra byla mrzutá.“
Po prvním zápase, který skončil 0:3, jste měli mizivou šanci na úspěch.
„Přitom jsme odehráli velmi dobrý zápas, ale smolný. Kdyby skončil 3:3, je to fér výsledek. V prvních deseti minutách jsme dali gól z ofsajdu, šli sami