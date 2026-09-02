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Slavia zveřejnila ceny vstupenek na Ligu mistrů: levnější než loni, Arsenal od 2 500 korun

Slavia zveřejnila cenu lístků na Ligu mistrů
Slavia zveřejnila cenu lístků na Ligu mistrůZdroj: koláž iSport.cz
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Liga mistrů
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Slavia zveřejnila ceny vstupenek na domácí duely ligové fáze Ligy mistrů proti fotbalistům Lens, Arsenalu, Villarrealu a Aston Villy. Majitelé permanentek si mohou od středy 2. září zakoupit cenově výhodnější balíčky na všechna čtyři utkání, jejichž cena meziročně klesla v průměru o deset procent.

Slavia zveřejnila ceny vstupenek na domácí zápasy ligové fáze Ligy mistrů. Permanentkáři si mohou od středy zakoupit balíček na všechny čtyři duely v Edenu. Klub zároveň oznámil, že ceny balíčků budou v průměru o deset procent nižší než v minulé sezoně. Na stejné cenové hladině zůstávají i vstupenky na jednotlivé zápasy.

Do Edenu dorazí francouzský Lens, úřadující mistr Anglie Arsenal, španělský Villarreal a vítěz Evropské ligy Aston Villa. První domácí zápas čeká Slavii už 10. září proti Lens, následovat budou Arsenal (4. listopadu), Villarreal (25. listopadu) a Aston Villa (27. ledna).

Balíčky se podle kategorie pohybují od 4 750 do 8 700 korun. Například všechny zápasy na Tribuně Sever vyjdou na 6 750 korun. Nákup všech čtyř utkání najednou je logicky výrazně výhodnější než pořizování jednotlivých vstupenek. Sleva oproti součtu cen samostatných lístků činí v průměru přibližně 30 procent.

Kategorie2026/272025/26
Kategorie A8 700 Kč9 750 Kč
Kategorie B6 750 Kč7 600 Kč
Tribuna Sever6 750 Kč7 600 Kč
Kategorie C4 750 Kč5 400 Kč
Sektor rodiče a děti7 600 Kč
Osoba na vozíku1 200 Kč2 600 Kč
Doprovod vozíčkáře0 Kč2 600 Kč

Největší zájem se pochopitelně očekává o listopadový duel s Arsenalem. Samostatné vstupenky na zápas s anglickým mistrem se pohybují od 2 500 do 3 900 korun. Naopak nejlevnější jednotlivé vstupenky budou k dispozici na zápasy s Lens a Villarrealem, kdy nejlevnější lístek vyjde na 1 600 korun.

Slavia varuje před překupníky a podvodníky

Sešívaní taktéž varují před překupníky a podvodníky. „Rádi bychom varovali naše fanoušky, aby nekupovali balíčky a lístky na Ligu mistrů mimo aplikaci Slavia a webu Ticketportalu. Vzhledem k velkému zájmu o vstupenky očekáváme extrémní nárůst podvodníků, kteří žádné lístky nemají, a zároveň i překupníků. Nevystavujte se riziku, že nejen že zaplatíte vysoké částky za falešné lístky, ale také že se na zápas vůbec nedostanete. Zároveň upozorňujeme majitele permanentních vstupenek, že lístky, které nevyužijí, mohou prodat maximálně za částku uvedenou na konkrétní vstupence. Pokud se dopustí předprodeje za vyšší částku, mohou jim být lístky i permanentní vstupenka zablokovány,“ uvedl klub na webu.

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