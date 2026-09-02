Soupiska Slavie na LM? Zřejmě bez velkých absencí, i díky mladíkům. Zájem měla o...
Je to zpráva, kterou rozhodně jako hráč nechcete slyšet. „Promiň, na soupisku Ligy mistrů se nevejdeš.“ – to si před rokem v Edenu vyslechli třeba Ondřej Zmrzlý či Lukáš Vorlický. Tento rok ale Slavia nikomu vyloženě lámat srdce nebude. Na list, který musí český mistr odevzdat UEFA do středeční půlnoci, podle všeho nebude žádná citelná absence. I díky mladíkům, kteří se probojovali do A týmu. Přesto se v posledních dnech Slavia ještě snažila o doplnění kádru...
Když se Ondřej Zmrzlý v rozhovoru pro Ligu naruby ohlížel za obdobím na začátku září, byl stále ještě rozmrzelý. „Bylo to velké zklamání, hrozně mě to bolelo, chvilku jsem byl i naštvaný,“ řekl o tom, jak přednost na soupisce Ligy mistrů před ním dostala nová posila Youssoupha Mbodji. Podobně mluvil Lukáš Vorlický. Oba už v klubu nejsou. Ze současně složeného týmu Slavie se ale dostane na soupisku víceméně každý, kdo si to „zaslouží“.
Připomeňme si, jak soupisky pro soutěže UEFA fungují. Maximálně se na takzvaný List A vejde 25 hráčů. 4 místa jsou ale povinně rezervovaná pro odchovance klubu (mezi 15 a 21 lety musí v klubu strávit alespoň tři sezony) a další 4 místa pro „odchovance“ ligy (mezi 15 a 21 lety musí v jakémkoliv českém klubu strávit alespoň tři sezony). O každého hráče, který tuto povinnost nesplňuje, se místo na listu snižuje.
Prakticky: Slavia kvótu čtyř hráčů odchovaných českou ligou splní bez problému, své vlastní odchovance ale může zaregistrovat jen dva – Tomáše Vlčka a Jakuba Markoviče. Bude tak mít k dispozici o dvě místa méně – tedy 23 míst. Kdyby v týmu zůstal Albert Labík, mohl by být čtyřiadvacátý na soupisce.
Přesto ale Slavia nebude muset utahovat opasek, pro tuto sezonu má totiž v kapse minimálně dvě esa. Mikuláš Konečný a Eliáš Piták, už víceméně právoplatní hráči áčka, totiž na List A napsaní být nemusí, mohou poputovat na List B. Ten slouží pro hráče narozené v roce 2005 a později, kteří ve Slavii strávili minimálně dva roky. Proto na tento seznam nemůže třeba Mubarak Suleiman, Nazar Domčak či Pavel Kačor. List B je nafukovací, může se měnit před každým zápasem a uvolňuje Slavii ruce pro List A.
Slavia se vyptávala na Kayonda
Díky tomu se podle informací iSportu nedostane jen na ty hráče, u kterých se to trochu čekalo. Na seznam se podle všeho nevejde Igoh Ogbu (rehabilituje po zranění achillovky), Youssoupha Sanyang (Slavia se ho snaží už měsíc udat na hostování), Hamidou Kanté (léčí zranění), Denis Halinský (už hráč Pardubic) či Sahmkou Camara (míří do Slovanu Bratislava).
Pokud by byl zdravotní stav Davida Juráska na hraně a pokud by trenéři neměli jistotu, že ho mohou do většiny zápasů v Lize mistrů nasadit, zřejmě by místo něj nominovali Oskara Kubiaka, mladou levonohou posilu z Polska, která ale ještě nestihla zapsat ani minutu.
Kubiak ale není čistokrevný levý wingbek. I proto se podle informací Sportu ještě v posledních týdnech Slavia intenzivně vyptávala na Azize Kayonda z Liberce, námluvy ale (zatím) nedopadly. Redakční zdroje potvrzují i informace z polských médií o konkrétních jednáních v předmětu přestupu čtyřiadvacetiletého útočníka Rafala Adamskiho z Legie Varšava. K dohodě rovněž nedošlo, byť cenovka autora tří ligových gólů neměla být nijak astronomická. Vzhledem k typologii by zřejmě šlo o plán B v případě ztráty Tomáše Chorého.
Není vyloučeno, že do konce českého přestupového období někoho Slavia přivede, ale bude už muset počítat s tím, že do Ligy mistrů ho zaregistrovat nestihne. Tak by mohla učinit jen v případě vážného zranění jednoho z nominovaných.
Předpokládaná soupiska Slavie na Ligu mistrů
- Brankáři: Jakub Markovič, Nazar Domčak, Jindřich Staněk/Ondřej Kolář
- Obránci: Tomáš Holeš, Samuel Isife, Štěpán Chaloupek, Tomáš Vlček, Ange N’Guessan, David Zima, David Jurásek
- Záložníci: Michal Sadílek, David Moses, Lukáš Provod Wiktor Nowak, Toumani Diakité, Emmanuel Ayaosi, Mubarak Suleiman, Danijel Šturm, Pavel Kačor
- Útočníci: Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Ivan Schranz, Adonija Ouanda
Poznámka: Mikuláš Konečný, Eliáš Piták či Jakub Kolísek na soupisce být nemusí