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Slavia zveřejnila nominaci na Ligu mistrů. Jedna výrazná absence, jinak bez překvapení

Jindřich Trpišovský udílí pokyny střídajícím hráčům
Jindřich Trpišovský udílí pokyny střídajícím hráčůmZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
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iSport.cz
Liga mistrů
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Slavia oficiálně zveřejnila soupisku pro nadcházející ročník Ligy mistrů a potvrdila se očekávání z posledních dnů. Trenérský štáb nemusel řešit žádná drastická rozhodnutí a na rozdíl od loňska nikomu z klíčových hráčů srdce nezlomil. Jedinou výraznější absencí na zapsaném seznamu je brankář Jindřich Staněk.

Pražskému klubu se díky zápisu mladíků na List B podařilo chytře uvolnit místa a zapsat kompletní zdravý kádr. Mimo nominaci tak skončili jen hráči na marodce nebo ti, u nichž se finišuje odchod z klubu. Do prestižní evropské soutěže tak Slavia vyrazí bez překvapivých absencí.

Mezi pětadvacítku kouče Trpišovského se nedostal brankář Jindřich Staněk. O víkendu byl přitom poprvé v sezoně v nominaci a derby pražských „S“ na Letné strávil na lavičce. Chybí také Denis Halinský, web iSport již dříve psal, že o stopera je zájem v Pardubicích.

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