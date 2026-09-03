Slavia zveřejnila nominaci na Ligu mistrů. Jedna výrazná absence, jinak bez překvapení
Slavia oficiálně zveřejnila soupisku pro nadcházející ročník Ligy mistrů a potvrdila se očekávání z posledních dnů. Trenérský štáb nemusel řešit žádná drastická rozhodnutí a na rozdíl od loňska nikomu z klíčových hráčů srdce nezlomil. Jedinou výraznější absencí na zapsaném seznamu je brankář Jindřich Staněk.
Pražskému klubu se díky zápisu mladíků na List B podařilo chytře uvolnit místa a zapsat kompletní zdravý kádr. Mimo nominaci tak skončili jen hráči na marodce nebo ti, u nichž se finišuje odchod z klubu. Do prestižní evropské soutěže tak Slavia vyrazí bez překvapivých absencí.
Mezi pětadvacítku kouče Trpišovského se nedostal brankář Jindřich Staněk. O víkendu byl přitom poprvé v sezoně v nominaci a derby pražských „S“ na Letné strávil na lavičce. Chybí také Denis Halinský, web iSport již dříve psal, že o stopera je zájem v Pardubicích.