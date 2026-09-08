Rentgen gigantů před startem řežby: kdo ovládne Ligu mistrů? Úklid bagrem i strašák
Paříž třímá žezlo, Barcelona přikoupila svaly i mozek, Arsenal už odmítá leštit stříbro, Mourinho se do Realu vrátil s bagrem místo koštěte a Bayern bere porážku jako překlep nebo sprostou čmáranici na vlastním mramorovém pomníku. Pět velmocí, jediná koruna. Komu se Evropa pokloní?
Barcelona: Flick má dost důvodů k úsměvu
Proč drží nejčerstvější trumfy v boji o Ligu mistrů Barcelona? Pařížský suverén ukázal, že v Evropě dál váží metrák, spíš tunu, a skolit ho dá pekelnou práci. Jenže vyhrát Champions League třikrát za sebou už možná zavání vzpourou proti fotbalové přírodě. Ve 21. století to zvládl jedině Real Madrid.
Logika tedy radí poohlédnout se po novém panovníkovi. Katalánci mají možná nejpádnější argumenty, aby PSG korunu strhli. Rodriho příchod z Manchesteru City za 75 milionů eur překresluje mocenskou mapu. Do zálohy, už tak nacpané talentem, vpochodovala autorita, která umí chaos srovnat do latě.
Vzadu vyčnívá Pau Cubarsí, nejlepší mladý hráč mistrovství světa. A vpředu? Lamine Yamal, nejbrilantnější talent planety Země a několika přilehlých galaxií, dostal do letky Karima Adeyemiho z Dortmundu a Anthonyho Gordona z Newcastlu. Rýsuje se eskadra s opojnou směsí kvality a dravého sebevědomí, tým nacpaný šampiony z Ameriky, pro který je jedna trofej sotva aperitiv, nikoli důvod zamknout vitrínu a zhasnout v Síni slávy.
Třetí titul v La Lize v řadě by z Flickovy kapely udělal první mužstvo od Guardiolovy mašiny z roku 2011, které Blaugranas rozjásalo stejným trikem. Chutnal by sladčeji než med, zvlášť kdyby jím Katalánci sklíčili Real Madrid pod bičem Josého Mourinha. Ještě palčivější účet však čeká na splacení v Lize mistrů.
Co se uvnitř klubu čeká? Útok na každý pohár, bez výjimky. Nic nového, jenže po útratě přes 170 milionů eur tahle povinnost jaksepatří přibrala. Dvě poslední sezony Katalánci kralovali doma, Flick však hledí nad střechy La Ligy. Celou duší, a patrně i značnou částí mozku, dychtí po evropském prvenství. To Barceloně uniká 12 let.
Největší naděje se upínají k Rodrimu, kapitánovi La Roja, nejlepšímu hráči MS 2026 a muži, který udával tep zlaté éře Manchesteru City.
Útok nabobtnal o Gordona a Adeyemiho za 100 milionů eur. Sportovní ředitel Deco prosadil podpis Jesseho Bisiwua, osmnáctiletého belgického křídelníka s neobvyklou magií v kopačkách.
Co zbýválo do uzávěrky trhu? Ulovit ryzí devítku. Robert Lewandowski i Ferran Torres odešli, Atlético Madrid neuvolnilo Juliána Álvareze, takže Blaugranas vyrážejí do akce bez zkušeného hrotového Herkula.
Flick má i tak dost důvodů k úsměvu. Barca i Deco s ním každý přestupový tah ladili a Němec si cení jejich nasazení i přímé komunikace. Dostal kádr vytesaný pro svůj fotbal, partu, která jeho styl i filozofii přijala za své.
PSG: Kvaratskhelia obývá vlastní kategorii
Načechrá si PSG polštář na trůnu i potřetí? A co by mu v sezoně 2026/27 mohlo zkřížit cestu? Popravdě, možná nic. V závěrečných fázích Ligy mistrů dělí evropskou špičku drobnosti, nuance tenčí než vlas. Pařížané umí přežít náhlou nepřízeň i hluché pasáže, kdy se vyladěné soustrojí na moment zadře. Doložili to proti Bayernu i Arsenalu, v minulém finále stejně jako o rok dřív v semifinále.