Postup Slavie v Lize mistrů? Spíš ne. Jak superpočítač vidí šance jejích soupeřů
Opět se představí ve společnosti těch nejlepších. Už tento týden startuje další ročník Ligy mistrů, Slavia do milionářské soutěže vstoupí ve čtvrtek domácím soubojem s Lens, následuje střet se Sabahem. Podívejte se na představení všech soupeřů „sešívaných“ v Champions League včetně šancí na postup do play off i celkové vítězství.
Sabah FK
Prokousal se čtyřmi kvalifikačními koly Ligy mistrů a doma přivítá Barcelonu s Dortmundem, venku vyrazí na Arsenal i Manchester United. Sabah nezískal jen první ligový titul. Sesadil Karabach, který ázerbájdžánské soutěži dlouhá léta vládl téměř bez odporu, přidal pohár a završil premiérový double. Jádro mužstva zůstalo pohromadě, přibyli hráči s bohatší evropskou praxí. Největší ztrátou byl Aaron Malouda, dvacetiletý syn Florenta Maloudy, který odhopkal do Basileje. Křídla však Sabah zalepil několika novými kusy.
Kvalifikace naznačila, a ne zrovna konejšivě, že obrana není z pancíře. Aarhus i Hapoel mu v prvních zápasech dělaly potíže a proti Beer Ševě musel v odvetě dvakrát dotahovat. Proti evropské elitě bude problémem nejspíš všechno (Sabah byl v klubovém koeficientu UEFA až 234). Litevský trenér Valdas Dambrauskas se rizika nebojí. Za ideální výsledek klidně považuje 4:3 a inspiraci nehledá jen ve fotbale. Čerpá ji z basketbalu, ragby nebo hokeje.
- Šance na postup do play off podle Opty: 15,9 %
- Šance na celkové vítězství podle Opty: 0 %
Nováček Champions League podle Opty nemá moc šancí, respektive žádné. Překvapí?
Skryté detaily
- Dambrauskasova cesta začala netypicky. V roce 2002 vyhrál peníze v litevské verzi Chcete být milionářem? a použil je k odjezdu do Anglie, kde studoval trenérství a sportovní vědu.
- Zkušenosti sbíral u mládeže Manchesteru United, Brentfordu a Fulhamu. Pikantní je, že o čtvrt století později pojede na Old Trafford.
- Zápasy s Karabachem, ázerbájdžánským samovládcem, považuje Dambrauskas za svou univerzitu. Každý z nich podle něj vydal za lekci srovnatelnou s vysokoškolským diplomem.
- Sabah vznikl teprve v roce 2017 a do Ligy mistrů se dostal devět let po založení. Je teprve druhým ázerbájdžánským klubem v hlavní fázi soutěže, prvním byl Karabach.
- Při své první kvalifikaci Ligy mistrů rozdrtil TNS a KuPS. S Aarhusem první zápas prohrál, odvetu zvládl. Stejný scénář zopakoval proti Beer Ševě.
Ideální sestava
Pokatilov
Zedadka - Solvet - Dashdamirov - Puchacz
Rakhmonaliev - Lepinjica
Parris - Simič - Nwachukwu
Mickels
RC Lens
Lens skončil v Ligue 1 druhý, šest bodů za PSG, a k tomu přihodil první Coupe de France ve své historii. Sedmdesát bodů znamenalo klubový rekord, víc než mistrovských 68 z roku 1998. Poprvé měl RCL tři hráče s nejméně 10 ligovými góly. Saïd a Édouard dali po 12, Thauvin 11. Pierre Sage protočil 30 mužů a našel 17 různých střelců. Deset hráčů bylo mladších 22 let, sedm vyrostlo v akademii La Gaillette.
Sage se stal nejlepším trenérem Ligue 1, Risser brankářem roku, Thomasson kraloval nahrávačům a Sangaré získal cenu pro nejlepšího Afričana. A právě Malijec představuje největší ránu. Lens ho před rokem vytáhl z Rapidu Vídeň za 5 milionů eur, teď ho poslal do Brentfordu za desetinásobek. Ještě hlubší řez přišel na lavičce. Sage převzal Crystal Palace a jeho místo zabral Dino Toppmöller. S Frankfurtem skončil v sezoně 2024/25 třetí v Bundeslize a poprvé mu vydobyl účast v Champions League. Už ukázal, že umí mužstvo přestavět i poté, co mu někdo unese hlavní hvězdu, v jeho případě Marmoushe.
- Šance na postup do play off podle Opty: 46,7 %
- Šance na celkové vítězství podle Opty: 0,2 %
Francouzský celek má reálné šance na postup do play off, podaří se mu to?
Skryté detaily
- První zápas pod Toppmöllerem, první trofej. Lens porazil PSG 1:0 v bitvě o Trophée des Champions, byť hrál od 39. minuty v deseti. Rozhodl kapitán Thauvin.
- Dinův otec Klaus Toppmöller dovedl Bayer Leverkusen v roce 2002 až do finále Ligy mistrů. Syn ovládá francouzštinu mimo jiné díky letům stráveným v Lucembursku.
- Nejlepší evropskou sezonu Lens nezažil v Champions League. V Poháru UEFA 1999/2000 došel až do semifinále, kde ho odpojil od proudu Arsenal.
- Lens byl doma nejlepším týmem Ligue 1: ze 17 utkání vyhrál 14 a vytěžil 42 bodů. Na Bollaertu se trefilo 15 různých hráčů Lensu (klubový rekord).
- Thorgan Hazard se po čtrnácti letech vrací tam, kde fotbalově vyrostl. V akademii Lensu dospíval po boku Raphaëla Varanea a Geoffreyho Kondogbii.
Ideální sestava
Risser
Antonio - Ganiou - Nawrocki
Abdulhamid - Titraoui - Cuisance - Udol
Thauvin - Ivanovič
Sima
Villarreal
Loňská Liga mistrů byla propadák bez polehčujících okolností. Villarreal skončil 35. z 36 mužstev a bilance 0 výher, 1 remíza, 7 porážek mluví bez tlumočníka. Evropskou bídu o to ostřeji nasvítila La Liga. V ní Žlutá ponorka skončila třetí a nakupila 72 bodů. Lépe dopadla jen jednou, v roce 2008, kdy brala stříbro. Klub udržel většinu kádru, posílil brankoviště, střed pole i levou stranu obrany, nejhlubší řez však vedl přes lavičku.
Marcelina, klubového rekordmana s 298 zápasy a 145 vítězstvími ve dvou trenérských obdobích, vystřídal 38letý Iñigo Pérez. Přichází z Raya Vallecano, které dovedl do finále Konferenční ligy. Rok předtím osmým místem vyrovnal nejlepší výsledek Franjirrojos. Jeho fotbalové DNA nesou dva podpisy. Marcelo Bielsa, pod nímž hrál v Athletiku a který ho přibral do realizačního týmu. Andoni Iraola, jemuž asistoval v Rayu. Do Bournemouthu s ním Pérez neodešel kvůli potížím s trenérskou licencí, v únoru 2024 pak Rayo převzal sám. Jeho krédo? Napřed riziko, potom pořádek. Ukrást míč vysoko a fofrem do vápna.
- Šance na postup do play off podle Opty: 40,4 %
- Šance na celkové vítězství podle Opty: 0,1 %
Po loňském propadáku „žlutá ponorka“ touží po nápravě, i podle Opty by měla zabojovat minimálně o play off.
Skryté detaily
- Villarreal se poprvé v historii kvalifikoval do Champions League ve dvou sezonách po sobě. V La Lize nasázel 72 gólů, víc zvládly jen Barca a Real Madrid.
- Hned při své premiéře v Lize mistrů 2005/06 dokráčel do semifinále. Riquelme mohl v odvetě proti Arsenalu závěrečnou penaltou poslat duel do prodloužení, Lehmann ji chytil.
- Žlutá ponorka proplula mezi nejlepší čtyři znovu v roce 2022. Dvakrát tedy dosáhla semifinále, přestože před sezonou 2026/27 absolvovala hlavní fázi Champions League jen v pěti ročnících.
- Villarreal vyhrál Evropskou ligu 2021 po penaltové ruletě 11:10 s Manchesterem United. Byl to nejdelší rozstřel ve finále soutěží UEFA.
- Pérez nechával v Rayu hráče úmyslně stát v ofsajdu, aby rozhodili postavení soupeřovy obrany. Drobný, ale výmluvný otisk jeho taktické invence.
Ideální sestava
Júnior
Mouriño - Foyth - Veiga - Romero
Pépé - Comesaña - Gueye - Moleiro
Buchanan - Mikautadze
Aston Villa
Evropskou ligou projela jako tank a ve finále v Istanbulu smetla Freiburg 3:0. O rok dřív ji v Champions League vykolejila až čtvrtfinálová lokomotiva PSG. V Premier League skončila čtvrtá s 65 body a skóre 56:49. Emeryho gang nehrál typické anglické nahoru dolů. Méně času ve vzduchu trávil jen Manchester City a do hlavičkových soubojů se Villa pouštěla méně než kterýkoli jiný tým kromě Guardiolova klanu. Soupeřům dovolila třetí nejnižší xG z přechodů. Po ztrátě míče nepropadala gegenpressingovému amoku, držela tvar a spoléhala na poziční disciplínu.
Teď ovšem stroji rozebrali motor a nový skládají za jízdy. Pryč jsou Rogers, nejlepší hráč Evropské ligy, mozek zálohy Tielemans (Emeryho „my son“), železný stoper Konsa, levý bek Digne i střelec Watkins a talisman Martínez. Dorazili Goretzka, vítěz z Bayernu, objev Manzambi, agresivní Gomes, Garnacho, Ruggeri, Wan-Bissaka a bijec Jackson. Villa podstupuje transplantaci několika orgánů naráz. Nad operačním stolem se sklání zamračený seňor Unai, chirurg s pěti Evropskými ligami místo atestace.
- Šance na přímý postup do osmifinále podle Opty: 48,8 %
- Šance na celkové vítězství podle Opty: 3,2 %
Podle Opty je Aston Villa desátým největším favoritem na celkové vítězství.
Skryté detaily
- Villa čekala na evropskou trofej 44 let, na jakýkoli třpyt 30. Před Istanbulem slavila naposledy Ligový pohár v roce 1996.
- V Evropské lize nastřílela nejvíc gólů (31), přesto Emeryho jednotka nestála na bezhlavé ofenzivě. Měla druhou nejlepší přesnost přihrávek (86,5 %) a udržela devět čistých kont.
- Do jedenáctky sezony UEFA se dostali čtyři muži: Martínez, McGinn, Rogers a Buendía.
- Manzambi, největší letní posila, stál ve finále Evropské ligy na opačné straně. O den později ho vyhlásili Objevem soutěže, o pár týdnů nato se stal rekordním nákupem Villy.
- Villa Park se mění před očima. Klub rekonstruuje North Stand, po dokončení má kapacita překročit 50 tisíc míst a přibude 5500 sedaček. Projekt zahrnuje i 500 m² nových prostor pro šatny, medicínu a fyzioterapii.
Ideální sestava
Suzuki
Wan-Bissaka - Lindelöf - Torres - Ruggeri
Kamara - Gomes
McGinn - Manzambi - Garnacho
Jackson
FC Porto
V základní fázi Evropské ligy skončilo páté, přes Stuttgart proklouzlo do čtvrtfinále, kde si na Nottinghamu Forest rozbilo nos a po skóre 1:2 vypadlo. Farioli přicházel s pošramocenou pověstí po šíleném kolapsu Ajaxu ve finiši Eredivisie 2024/25. V Portugalsku ji spravil titulem. Rozhodl drtivý vstup do sezony. Po 17 kolech měli Draci 49 bodů z 51 možných, nejlepší první polovinu ročníku v dějinách Primeira Ligy. Farioli vyrostl ve škole Roberta De Zerbiho, u něhož působil jako trenér brankářů. Gólman je pro něj prvním tvůrcem hry, ne poslední pojistkou.
Jádro mistrovské čety zůstalo pohromadě. Zálohu doplnil Hwang In-beom, klub přivedl zpět Andrého Silvu a vykoupil Kiwiora. Největší personální trhlina neleží na trhu, ale na marodce. Samu, 22letý kanonýr s 50 góly v 70 utkáních, stále rehabilituje po přetrženém vazu. Porto stojí na výtečné defenzivní organizaci, pevné ose Costa, Bednarek, Kiwior, Froholdt, vražedném presinku a hbitých křídlech. Kandidát na evropský trůn? Ne. Komparz? Ani náhodou.
- Šance na postup do play off podle Opty: 54,1 %
- Šance na celkové vítězství podle Opty: 0,5 %
Postup do play off? To by pro Porto podle superpočítače Opty neměl být problém, rozhodne se ale na hřišti.
Skryté detaily
- Farioli neladil jen taktiku. S hráči zamířil i do klubového muzea, aby jim připomněl váhu historie Dragoes a připoutal posádku k Portu i emocionálně.
- Ital vystudoval filozofii na Florentské univerzitě, teprve potom přesedlal ke sportovní vědě a fotbalu. Začínal jako trenér brankářů.
- Porto vyhrálo Champions League dvakrát, pokaždé v jiné fotbalové epoše, v letech 1987 a 2004. Od Mourinhova triumfu už uplynulo 22 let.
- Oskar Pietuszewski potřeboval proti Arouce v únoru 2026 13 sekund, aby dal nejrychlejší gól v historii Estádio do Dragao. V 17 letech se stal nejmladším střelcem Porta.
- Draci doma v minulé ligové sezoně neprohráli. Sedmnáct zápasů, čtrnáct výher, tři remízy, skóre 33:6. Pro tribuny pobočka nebe, pro návštěvy filiálka pekla.
Ideální sestava
Costa
Costa - Bednarek - Kiwior - Zaidu
Froholdt - Varela - Veiga
Gomes - A. Silva - Pepé
Fenerbahce
Loni znovu zůstali těsně před branami hlavní soutěže. Po divokém obratu proti Feyenoordu nestačili na Benfiku a Mourinho vzápětí dostal padáka. V Evropské lize prošli základní fází, v únorovém play off je vyřadil Nottingham Forest. Doma? Další druhé místo, tentokrát o to bolestivější, že nešlo o žádný propadák. Fenerbahce nasbíralo 74 bodů, nastřílelo stejně gólů jako Galatasaray, který mu titul vyškubl o tři body, a utrpělo nejméně porážek v Süper Lig. Rozsudek? Daň za remízovou záplavu.
V červnu 2026 se po osmi letech vrátil do prezidentského křesla Aziz Yıldırım, který klubu předtím vládl dvě dekády. Neotálel ani nešetřil a zaháčkoval Greenwooda, Akého, Muriqiho i Lukaka. Slabiny? Věk. Až příliš třicátníků. A také rychlost zadní řady. Aké se Škriniarem jsou ostřílení, jenže proti sprinterům s gepardíma nohama může obrana zaskřípat. Kouč Kartal, srdcař vracející se už počtvrté, musí vykoumat, jak sladit Greenwooda, Taliscu, Asensia a Kerema a k nim vybrat jednu ze dvou těžkých devítek.
- Šance na postup do play off podle Opty: 49,4 %
- Šance na celkové vítězství podle Opty: 0,1 %
Když vezmeme šance na postup do play off a přičteme k nim pekelnou domácí atmosféru, procenta o něco povyskočí.
Skryté detaily
- Taktické jádro? Kanté hlídá prostor, Guendouzi díky tomu vyráží výš. Talisca pendluje mezi desítkou a druhým útočníkem, Greenwood dostává volnost zprava.
- V klubu se mísí dva pocity. Výkonnostní základ nebyl špatný, do sezony ale cválají se závažím u krku. Na turecký titul čekají od roku 2014.
- Fenerbahce hraje hlavní fázi Ligy mistrů poprvé od sezony 2008/09. Historickým stropem zůstává čtvrtfinále 2007/08 pod Zicem, legendárním Brazilcem.
- Mourinho se poroučel v srpnu 2025, od září velel Tedesco, v dubnu se přišoural dočasný záskok a v červnu nakoukl do kabiny Kartal, už počtvrté. Klub zná důvěrně, odehrál za něj 250 zápasů.
- Když Fenerbahçe hrálo o postup a desítky milionů eur budoucích příjmů, Kartal neukázal na Lukaka. Na hrot poslal Muriqiho. Ten důvěru splatil postupovým gólem proti Lyonu.
Ideální sestava
Ederson
Semedo - Škriniar - Aké - Brown
Kanté - Guendouzi
Greenwood - Talisca - Asensio
Muriqi
Bayern
Kompanyho druhá sezona upekla vítězný dort z Bundesligy, DFB-Pokalu, semifinále Ligy mistrů a 122 ligových gólů, tedy 3,59 na zápas. Útok chvílemi připomínal poruchu měřicí techniky. Kane nasázel 61 branek, Olise vládl asistencím a Díaz dodal trojzubci další ostří. Evropský titul Bayernu uniká od roku 2020. Za poslední tři sezony došel dvakrát do semifinále a jednou do čtvrtfinále. Loni ho po strhujícím dvojzápase 4:5 a 1:1 zastavilo PSG. Champions League bude hlavním měřítkem sezony.
Letní plán zněl omladit, zrychlit, zesílit. Za Browna a Saibariho utratili 100 milionů eur, skončili Goretzka, Guerreiro, Jackson a Palhinha. Silné stránky? To je tlustopis od Jiráska. Produktivita, která se vymyká racionální analýze, a několik nových pramenů kreativity. Kane není jen kat v šestnáctce, klesá hluboko a startuje ďábelská křídla. Brown s Daviesem dávají levé straně atletickou převahu, Saibari přisypává další dávku výbušniny. Pro soupeře? Hororový žánr. Presink udeří do brady, územní převaha dusí, křídla i druhá linie se valí do náběhů.
- Šance na přímý postup do osmifinále podle Opty: 93,3 %
- Šance na celkové vítězství podle Opty: 17,8 %
Podle Opty je Bayern druhým největším favoritem na celkové vítězství.
Skryté detaily
- Osa Kane, Olise, Díaz v jediné sezoně prorazila metu 100 gólových příspěvků. Žádný trojlístek to před nimi v Bundeslize nedokázal.
- Kane přepsal Lewandowského milník. Jednašedesát branek za sezonu je nový rekord, Polák v ročníku 2019/20 vypnul motor na 55 trefách.
- Anglický kapitán nasázel za Bayern během tří let 146 gólů ve 148 zápasech. V Lize mistrů má 33 zářezů, před ním jsou jen Gerd Müller (34), Thomas Müller (57) a Lewandowski (69).
- Oliseho sedm asistencí na MS 2026 překonalo Pelého rekord šesti z roku 1970. Pár dní nato? Při procházce Brooklynem zahlédl partičku na plácku, vmísil se mezi ni a hrál v ponožkách.
- Kompanyho komando umí sklouznout až k absurditě. S Mainzem o poločase prohrávalo 0:3, vyhrálo 4:3. Risk, intenzita, ofenzivní přetlak a schopnost otočit zápas ze střídačky.
Ideální sestava
Neuer
Laimer - Upamecano - Tah - Brown
Kimmich - Pavlovič
Olise - Musiala - Díaz
Kane
Arsenal
Kanonýři odehráli nejlepší sezonu své historie v Champions League, aniž ji vyhráli. Patnáct zápasů, ani jedna porážka v základní hrací době, jedenáct vítězství, čtyři remízy, a přesto odjeli z Budapešti bez poháru. PSG je udolalo až na penalty. V Premier League po třech druhých místech za sebou urvali první titul od Invincibles 2003/04. Artetovi tím z ramen spadla nejotravnější otázka ze všech: dokáže opravdu něco velkého dobýt? Arsenal už není hladový vyzyvatel. Je anglickým králem a evropským vicemistrem.
Tomu odpovídá i letní strategie. Klub už nestaví kostru, jen vyztužuje slabší místa a přidává hloubku. Guimarães přišel jako lídr, který táhl Newcastle k první trofeji od roku 1955. Největší zbraně Gunners? Špičková obrana, standardky a střed pole. Rice zvládne staženou šestku, levostrannou osmičku i odpálení protiútoku. Ödegaard, „smoothing agent“, maže švy mezi řadami, minulou sezonu mu ale rozbila zranění. Saka dál rozhoduje zápasy z pravé strany. Obavy? Vrátí se Saliba včas a naplno? Vydrží Rice, Saka i Ödegaard zdraví?
- Šance na přímý postup do osmifinále podle Opty: 93,8 %
- Šance na celkové vítězství podle Opty: 21,6 %
Tím úplně největším favoritem na vítěze Champions League je Arsenal, splní očekávání?
Skryté detaily
- Arsenal Champions League nikdy nevyhrál. Ve finále 2006 vedl nad Barcelonou, letos nad PSG. Pokaždé mu náskok protekl mezi prsty. Katalánci otočili bitvu až v poslední čtvrthodině.
- Tým z roku 2006 drží obranný rekord Ligy mistrů (deset čistých kont v řadě). Mezi zářijovým gólem Ajaxu a inkasováním ve finále s Barcou uplynulo 232 dní.
- Rekordní výhru v Champions League si Arsenal připsal proti Slavii, kterou v říjnu 2007 rozmetal 7:0. Nejtěžší domácí i venkovní porážka Kanonýrů mají shodné skóre 1:5, pokaždé od Bayernu.
- Kanonýři si ze standardek v minulé sezoně udělali vlastní sport. Jejich nepenaltový rozdíl xG činil +14,11, druhý Brentford zůstal na +9,02.
- Arteta už navršil 150 výher v Premier League. Jubileum oslavil hned v prvním kole proti Coventry a na metu dosáhl za méně než 250 duelů.
Ideální sestava
Raya
White - Saliba - Gabriel - Calafiori
Guimaraes - Rice
Saka - Ödegaard - Tzolis
Havertz
Slavia
Loni se po šesti letech vrátila do Ligy mistrů a přistání nebylo z měkkých: osm zápasů, žádná výhra, tři remízy, pět porážek, skóre 5:18 a 34. místo z 36. Body vydřela proti Bodö/Glimt, Atalantě a Bilbau, padla s Interem, Arsenalem, Tottenhamem i Barcelonou, načež ji dorazil nářez 1:4 od Pafosu. Útočnou dominanci z českého revíru Slavia v evropském vápnu nezpeněžila. Dvakrát skóroval Mbodji, jednou Kušej a Chaloupek, proti Barce přispěl vlastňákem Lewandowski. Čtyři trefy? Obléhat hrad dětským prakem by mělo podobnou účinnost. Chorý s Chytilem, obávaná strašidla ligových obran, si otevřeli střelnici pro pacifisty.
Proti Bodö Trpišovského šik promrhal dvoubrankový náskok, s Barcou vedl 1:0 a o přestávce ještě držel 2:2, pak mu rupla statika. Na Pafosu se poločasových 1:1 rozsypalo v debakl. Doma byl vesmír vlídnější. Červenobílí obhájili titul, Spartu předčili o čtyři body a Plzeň o sedmnáct, nasázeli nejvíc branek a nejméně inkasovali. Léto kádr proměnilo, aniž ho převrátilo naruby. Vdechlo mu víc rychlosti a individuální dravosti.
- Šance na postup do play off podle Opty: 45,8 %
- Šance na celkové vítězství podle Opty: 0,3 %
Ačkoli podle Opty Slavia nepostoupí do play off, na celkové vítězství má nepatrně lepší šance než Fenerbahce, Villarreal, Lens i Sabah.
Skryté detaily
- Kádr? Šířkou patrně nejsilnější za vlády Jindřicha I. Klub přikoupil talent, hbitost i atletiku, jen ideální jedenáctku pro Champions League ještě skládal. Po derby se zdá, že ji našel.
- Trpišovský během prvních pěti ligových kol protočil 24 hráčů, měnil jména i pozice. V lize je taková hloubka luxus, v LM už Slavia potřebuje pevnější vazby.
- Sešívaní dál sázejí na sevření soupeře, presink po ztrátě a obrannou linii vytaženou hodně vysoko. Útok má široký rejstřík, kouč může podle soupeře měnit profil i způsob hry.
- Pro Arsenal, Villarreal, Lens a Aston Villu bude Eden místem, kde Slavia nejvíc opře hru o fyzickou sílu, tempo a energii publika.
- V úvodu ligy měla v základu čtyři odchovance. Proti Slovácku nastoupili Markovič, Konečný, Piták a Kolísek, o poločase přibyl Labík, na lavičce čekal Vlček.
Ideální sestava
Markovič
Vlček - Zima - Konečný - Chaloupek
Nowak - Sadílek - Provod
Ayaosi - Ouanda - Šturm