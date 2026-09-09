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Slavia – Lens v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?

Tomáš Chorý slaví svůj druhý gól do sítě Zbrojovky
Tomáš Chorý slaví svůj druhý gól do sítě ZbrojovkyZdroj: ČTK / Šulová Kateřina
Jindřich Trpišovský diriguje své svěřence
Tomáš Chorý slaví proměněnou penaltu proti Zbrojovce
Emmanuel Ayaosi slaví gól se Samuelem Isifem
Lukáš Provod a Jindřich Trpišovský ze Slavie
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Otakar Plzák
Liga mistrů
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  • Fotbalisté Slavie vstupují do Ligy mistrů, kde bude jejich prvním soupeřem francouzský klub RC Lens.
  • Pokud chtějí svěřenci Jindřicha Trpišovského pomýšlet na postup do vyřazovací fáze, musejí v prvním zápase zvítězit.
  • Utkání začíná ve Fortuna Aréně ve čtvrtek 10. září od 21:00. Kde sledovat Slavia vs. Lens živě?
Vše o utkání Slavia Praha vs. RC Lens

Datum a čas: čtvrtek 10. září, 21:00

Místo konání: Fortuna Aréna, Praha

Ligová fáze: Ligy mistrů 2026/27

Rozhodčí: Vasilios Fotias, Řecko

TV přenos: Nova Sport 3, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Slavia vs. Lens živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Slavie v prvním zápase Ligy mistrů, můžete sledovat v přímém přenosu na nové stanici Nova Sport 3.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Výkop duelu Slavia Praha vs. RC Lens je naplánován na čtvrtek 10. září ve 21:00.

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Slavia v evropských pohárech 2026/27

Fotbalisty Slavie čeká ligová fáze Ligy mistrů. První zápas odehrají Sešívaní proti francouzskému klubu RC Lens. Svěřenci Jindřicha Trpišovského chtějí urvat vítězství a zvýšit své naděje na postup.

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia bude reprezentovat český fotbal v Lize mistrů a další tři české kluby budou bojovat v evropských pohárech. Spartu a Viktorii Plzeň uvidíme v Evropské lize. Posledním zástupcem je Jablonec, kterého čeká Konferenční liga. O další místo bojoval i Hradec Králové, který však nedokázal postoupit přes Panthinaikos Athény.

České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia – Lens, 10. 9., 21:00

2. zápas: Sabah – Slavia, 13. 10., 18:45

3. zápas: Fenerbahce – Slavia, 20. 10., 18:45

4. zápas: Slavia – Arsenal, 4. 11., 21:00

5. zápas: Slavia – Villareal, 25. 11., 18:45

6. zápas: Bayern – Slavia, 8. 12., 21:00

7. zápas: Porto – Slavia, 19. 1., 21:00

8. zápas: Slavia – Aston Villa, 27. 1., 21:00

Sparta Praha v předkolech Ligy mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0

Sparta Praha v Evropské lize

1. zápas: Ararat-Armenia – Sparta, 16. 9., 18:45

2. zápas: Sparta – Lillestrøm, 15. 10., 18:45

3. zápas: Olympiakos – Sparta, 22. 10., 21:00

4. zápas: Sparta – Bournemouth, 5. 11., 18:45

5. zápas: Sparta – Alkmaar, 26. 11., 21:00

6. zápas: RB Salzburg – Sparta, 10. 12., 21:00

7. zápas: Crystal Palace – Sparta, 21. 1., 21:00

8. zápas: Sparta – Rennes, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v předkolech Evropské ligy

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad 5:1pp

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Viktoria Plzeň – Union SG, 17. 9., 21:00

2. zápas: Ferencváros – Viktoria Plzeň, 15. 10., 21:00

3. zápas: Viktoria Plzeň – Levski Sofia, 22. 10., 21:00

4. zápas: Lillestrøm – Viktoria Plzeň, 5. 11., 18:45

5. zápas: Viktoria Plzeň – Benfica, 26. 11., 18:45

6. zápas: Bournemouth – Viktoria Plzeň, 10. 12., 21:00

7. zápas: Real Sociedad – Viktoria Plzeň, 21. 1., 18:45

8. zápas: Viktoria Plzeň – Jagiellonia, 28. 1., 21:00

Hradec Králové v předkolech Evropské ligy

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v předkolech Konferenční ligy

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos 1:2 pp

Jablonec v předkolech Konferenční ligy

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0

6. zápas: Jablonec – Rangers 1:0 na penalty

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Freiburg – Jablonec, 15. 10., 21:00

2. zápas: Jablonec – Brighton, 22. 10., 18:45

3. zápas: Riga FC – Jablonec, 5. 11., 21:00

4. zápas: Jablonec – Lugano, 26. 11., 18:45

5. zápas: Trabzonspor – Jablonec, 10. 12., 18:45

6. zápas: Jablonec – Saburtalo, 17. 12., 21:00

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