Liga mistrů ONLINE: Daňkův LASK prohrál v Aténách, Bruggy nestačily na Aston Villu. Real čeká Inter
Šesti zápasy v úterý odstartovala hlavní fáze fotbalové Ligy mistrů. V jednom ze dvou zahajovacích duelů Linec se záložníkem Kryštofem Daňkem prohrál na hřišti AEK Atény 0:1. Aston Villa vyhrálav Bruggách 3:2, jedním ze šlágrů úvodního dne je souboj mezi Realem Madrid a Interem Milán, bývalé vítěze soutěže svede dohromady také duel FC Porto - Manchester City. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
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