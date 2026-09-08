Liga mistrů ONLINE: LASK s Daňkem v Aténách. Real Madrid vyzve Inter Milán
Šesti zápasy v úterý startuje hlavní fáze fotbalové Ligy mistrů. V jednom ze dvou zahajovacích duelů od 18:45 se představí Linec se záložníkem Kryštofem Daňkem, jenž je jedním ze tří Čechů v soutěži mimo hráče Slavie Praha. LASK si odbude premiéru v milionářské soutěži na hřišti AEK Atény. Jedním ze šlágrů úvodního dne je souboj mezi Realem Madrid a Interem Milán, bývalé vítěze soutěže svede dohromady také duel FC Porto - Manchester City. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.