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Liga mistrů ONLINE: LASK s Daňkem v Aténách. Real Madrid vyzve Inter Milán

Kryštof Daněk slaví branku
Kryštof Daněk slaví brankuZdroj: Fröhlich Pascal / Profimedia
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Šesti zápasy v úterý startuje hlavní fáze fotbalové Ligy mistrů. V jednom ze dvou zahajovacích duelů od 18:45 se představí Linec se záložníkem Kryštofem Daňkem, jenž je jedním ze tří Čechů v soutěži mimo hráče Slavie Praha. LASK si odbude premiéru v milionářské soutěži na hřišti AEK Atény. Jedním ze šlágrů úvodního dne je souboj mezi Realem Madrid a Interem Milán, bývalé vítěze soutěže svede dohromady také duel FC Porto - Manchester City. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

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