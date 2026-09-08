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Liga mistrů ONLINE: Real Madrid - Inter 2:1, Porto hraje s Manchesterem City, Lille proti Betisu

Kylian Mbappé
Kylian MbappéZdroj: Bernat Armangue / Profimedia
Yann Bisseck z Interu a Jude Bellingham z Realu v souboji o míč
Razvan Marin z AEK slaví branku do sítě Lince
Alysson z Aston Villy se snaží přejít přes Joaquina Seyse
Hugo Vetlesen
Razvan Marin z AEK slaví gól
Pablo Fornals z Betisu pálí na branku Lille
Fotbalisté Realu Madrid před prvním duelem Ligy mistrů 26/27
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ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Šesti zápasy v úterý odstartovala hlavní fáze fotbalové Ligy mistrů. V jednom ze dvou zahajovacích duelů Linec se záložníkem Kryštofem Daňkem prohrál na hřišti AEK Atény 0:1. Aston Villa vyhrálav Bruggách 3:2, jedním ze šlágrů úvodního dne je souboj mezi Realem Madrid a Interem Milán, bývalé vítěze soutěže svede dohromady také duel FC Porto - Manchester City. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

LASK jako jeden ze čtyř nováčků tohoto ročníku prožil neúspěšnou premiéru v milionářské soutěži. AEK zařídil výhru v 21. minutě Marin výstavním obstřelem z přímého kopu. Daněk se poprvé v sezoně do hry nedostal, v přechozích osmi soutěžních duelech nastoupil a v sobotním zápase Rakouského poháru dokonce skóroval.

Aston Villa porazila Bruggy stejně jako v obou zápasech osmifinále předminulého ročníku Ligy mistrů, navíc jim opět nastřílela tři branky. Skóre otevřel kapitán McGinn, jenž je s 12 góly novým nejlepším střelcem klubu v evropských pohárech. Domácí za stavu 1:3 dokázali utkání po změně stran zdramatizovat, na Tresoldiho proměněnou penaltu z 61. minuty už ale nikdo nenavázal.

Úvodní z osmi kol ligové fáze je místo obvyklých dvou dnů rozprostřeno do tří. Hrát se bude až do čtvrtka, kdy vstoupí do soutěže i pražská Slavia domácím utkáním proti Lens.

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