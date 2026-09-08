Začala Liga mistrů: Real porazil Inter, Haaland řídil výhru City. Daněk si nezahrál
Fotbalisté Realu Madrid v úvodním kole Ligy mistrů porazili doma 2:1 Inter Milán. LASK Linec vstoupil do soutěže porážkou 0:1 na hřišti AEK Atény. Český záložník Kryštof Daněk zůstal celý zápas na lavičce hostů. Manchester City díky dvěma gólům kanonýra Erlinga Haalanda zvítězil 2:0 v Portu. Aston Villa uspěla 3:2 v Bruggách, stejným výsledkem vyhrál i Dortmund nad Villarrealem a Betis Sevilla nad Lille.
Real ve šlágru kola těžil z velkých chyb soupeře v rozehrávce. Ve 14. minutě zaváhal Bisseck a Díaz vyzval k úvodnímu gólu Kyliana Mbappého. Francouzský kanonýr dal 71. branku v Lize mistrů a v historické tabulce střelců se posunul na páté místo po bok bývalého útočníka „Bílého baletu“ Raúla. O chvíli později gólman Interu Martínez kličkoval přímo před svou bránou, Valverde mu vypíchl míč a ten se dokutálel do sítě.
V 77. minutě snížil Augusto, srovnat se ale Interu nepodařilo. Trenér José Mourinho uspěl proti týmu, který v roce 2010 dovedl k triumfu v milionářské soutěži, a Real porazil Inter v Lize mistrů popáté za sebou.
LASK jako jeden ze čtyř nováčků tohoto ročníku prožil neúspěšnou premiéru v Lize mistrů. AEK zařídil výhru v 21. minutě Marin výstavním obstřelem z přímého kopu. Daněk se poprvé v sezoně do hry nedostal, v přechozích osmi soutěžních duelech nastoupil a v sobotním zápase Rakouského poháru dokonce skóroval.
Haaland se proti Portu prosadil na začátku a na konci druhého poločasu, v obou případech se nejlépe zorientoval v pokutovém území po centru z levé strany. Norský kanonýr „Citizens“ dal v posledních třech soutěžních duelech pět gólů.
Divoký zápas byl k vidění v Lille, kde úvodní čtyři branky padly ze vzduchu. Domácí vedli po poločase 2:1, pak ale srovnal svou druhou trefou v utkání stoper Bartra a v 53. minutě dokonal obrat Parrott. Vzápětí se zapsal do statistik i mladší bratr Kyliana Mbappého Ethan, jenž se ohnal loktem po soupeři a francouzský celek dohrával v oslabení.
Rovněž v utkání Dortmund - Villarreal padlo pět gólů, všechny po změně stran. Dvěma zásahy v 80. a 85. minutě rozhodl Guirassy, vítěznou branku zaznamenal z pokutového kopu. V nastavení si guinejský útočník vstřelil ještě vlastní gól.
Aston Villa porazila Bruggy stejně jako v obou zápasech osmifinále předminulého ročníku Ligy mistrů, navíc jim opět nastřílela tři branky. Skóre otevřel kapitán McGinn, jenž je s 12 góly novým nejlepším střelcem klubu v evropských pohárech. Domácí za stavu 1:3 dokázali utkání po změně stran zdramatizovat, na Tresoldiho proměněnou penaltu z 61. minuty už ale nikdo nenavázal.
Úvodní z osmi kol ligové fáze je místo obvyklých dvou dnů rozprostřeno do tří. Hrát se bude až do čtvrtka, kdy vstoupí do soutěže i pražská Slavia domácím utkáním proti Lens.