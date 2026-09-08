Tribuna Sever proti cenám lístků na Ligu mistrů. Reagují Slavia i Tvrdík, došlo ke zlevnění
V Edenu by měla být pohoda. První místo v tabulce a už ve čtvrtek se Slavia znovu představí v Lize mistrů. Místo toho je na světě ale další rozpor mezi fanoušky a vedením klubu. Tribuně Sever se nepozdávají ceny lístků právě na zápasy Champions League. „Považujeme je za nepřijatelně vysoké. Slavia se zařadila mezi nejdražší kluby celé Ligy mistrů,“ vzkázali ultras. Klub v reakci zlevnil lístky na Tribunu Sever a oznámil i ústupek.
Kdo chce navštívit všechna čtyři utkání Ligy mistrů v Edenu a má permanentku, může si v nejlevnější variantě pořídit balíček za 4750 korun. Další kategorie vyjde na 6750 a nejlepší místa jdou do prodeje za 8700 Kč.
Oproti minulé sezoně, kdy do Edenu dorazily hned dva z nejvěhlasnějších klubů (Arsenal a Barcelona), tak jde o desetiprocentní snížení cen. V tomto ročníku právě vinou méně atraktivních soupeřů (Lens, Villarreal, Aston Villa, Arsenal) tak klub o něco slevil. Největší fanouškovská skupina přesto není spokojená.
„Chápeme, že úspěšný klub něco stojí a že Liga mistrů je pro Slavii mimořádná událost. Jenže i zdražování má svoji hranici, která podle nás byla tentokrát překročena,“ stojí v otevřeném dopise Tribuny Sever.
„Pořád prodáváte vstupenky stejným lidem. Těm, po kterých chcete, aby letěli za Slavií do Baku. Aby ve středu jeli do Varnsdorfu. Aby jezdili na ligové výjezdy a byli v Edenu proti soupeřům, jejichž jméno samo o sobě stadion nevyprodá. Těm, kteří Slavii podporují celý rok, by měla být účast v Lize mistrů odměnou,“ pokračují ultras.
„Pokud má být cílem dostat do Edenu co nejvíce jednorázových návštěvníků, které přitahuje Arsenal nebo značka Ligy mistrů, je současná cenová politika pochopitelná. Pokud ale chceme mít v Edenu především slávisty a atmosféru, která mužstvu skutečně pomůže, považujeme nastavené ceny za chybu,“ dodávají.
V dalším odstavci se pak ohrazují přímo proti ceně do kotle, která je podle nich na tribunu za brankou pro nejvěrnější až příliš vysoká. „Fanoušek není běžný zákazník (…) Na loajalitě nelze donekonečna stavět cenovou politiku. Pokud se dostaneme do situace, kdy dlouholetí slávisté začnou kvůli cenám zvažovat, který zápas si ještě mohou dovolit a který už vynechají, je něco špatně,“ stojí v závěrečné části.
„Žádáme vedení Slavie, aby se nad cenami vstupenek a balíčků na Ligu mistrů zamyslelo a přehodnotilo,“ vyzývají fanoušci.
Slavia reaguje snížením cen na Tribunu Sever
I přes původní negativní reakci nakonec klub fanouškům částečně vyhoví. „Nedošlo k žádnému zdražení cen vstupenek. Úpravy cen nedoznala ani jedna z kategorií ve srovnání s loňským rokem,“ sdělil klub přímo v odpovědi na otevřený dopis na sociální síti X.
O den později však přišla Slavia s novinkou, že se Tribuna Sever posouvá a místo kategorie B pro ni budou platit ceny nejnižší kategorie C. U balíčku na všechny zápasy ušetří lidé v kotli dva tisíce.
Fanoušci, kteří si chtějí koupit vstupenky pouze na jeden zápas, utratí za utkání proti Lens a Villarrealu (kategorie C) 1500–2500 Kč, na Aston Villu (kategorie B) se dostanou za 1600–3000 a lístky na Arsenal (kategorie A) vyjdou na 2500–3900 korun.
„Od utkání proti Arsenal FC sjednotíme ceny jednotlivých vstupenek na Tribunu Sever a Tribunu Jih. Fanouškům, kteří si již zakoupili balíček na Tribunu Sever nebo jednotlivou vstupenku na čtvrteční utkání proti RC Lens, klub rozdíl v ceně oproti Tribuně Jih vrátí formou slevového voucheru do aplikace Slavia,“ vyslyšel klub částečně volání fans.
Už v předchozím prohlášení pak napsal, že stejně bude postupovat i při cenotvorbě na ligová utkání. „Slavia nikdy nezastávala názor, že by měla být cena pro obě tribuny rozdílná. Několik let však klub při jednáních se zástupci Tribuny Sever čelil požadavku, aby ceny na Tribuně Sever byly vyšší než na zbytku stadionu a na Tribunu Sever tak chodili pouze opravdu aktivní fanoušci. Bereme na vědomí, že došlo ke změně názoru,“ píše Slavia.
Tvrdík vyzývá k jednotě a oznámil další ústupek
K fanouškům se vyjádřil rovněž předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. „Není ve fotbale nic většího než večery Ligy mistrů a my jako klub chceme přispět k tomu, aby i ten nadcházející byl opravdu jedinečný. Proto jsme připraveni investovat do deeskalace a obnovení důvěry. Pro čtvrteční zápas proti RC Lens bude v Edenu zrušena sektorizace,“ oznámil boss Slavie.
Právě neprůchozí tribuny v Edenu byly jedním z opatření, která reagovala na události z květnového derby proti Spartě. Fanoušci i toto hojně kritizovali a klub nyní dělá další krůček vzad a doufá v narovnání vztahů. „Pojďme zapomenout na derby. Pojďme hnát tým k prvnímu vítězství v Lize mistrů. Tomu, které Jindrovi Trpišovskému i nám všem tak moc chybí,“ uzavírá Tvrdík.