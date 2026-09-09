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Liga mistrů ONLINE: Barcelona - Feyenoord 2:0. Slovan hraje s PSG, Arsenal v Neapoli

Skóre proti Feyenoordu v Barceloně otevřel Raphinha
Skóre proti Feyenoordu v Barceloně otevřel RaphinhaZdroj: ČTK / AP / Emilio Morenatti
Skóre proti Feyenoordu v Barceloně otevřel Raphinha
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iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
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Druhý hrací den Ligy mistrů nabídne šest zápasů, kdy do milonářské soutěže vstoupí několik favoritů. Od 18.45 hostí Barcelona nizozemský Feyenoord, premiéru v soutěži si na půdě Stuttgartu odbyde Viking Stavanger. Dnes do Ligy mistrů vstoupí i dva poslední finalisté - od 21 hodin čeká obhájce PSG souboj se Slovanem Bratislava a Arsenal nastoupí v Neapoli. Atraktivním duelem bude také zápas Liverpoolu s Atleticem Madrid. Všechny zápasy Ligy mistrů v ONLINE přenosu sledujte na iSportu.

Liga mistrů 2026/2027

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