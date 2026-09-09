Předplatné

Liga mistrů ONLINE: PSG - Slovan 3:0. Arsenal v Neapoli, Barcelona přejela Feyenoord

Slovan Bratislava odstartoval aktuální ročník Ligy mistrů na stadionu obhájce celkového vítězství PSG
Slovan Bratislava odstartoval aktuální ročník Ligy mistrů na stadionu obhájce celkového vítězství PSGZdroj: ČTK / AP / Thibault Camus
Slovan Bratislava odstartoval aktuální ročník Ligy mistrů na stadionu obhájce celkového vítězství PSG
Slovan Bratislava odstartoval aktuální ročník Ligy mistrů na stadionu obhájce celkového vítězství PSG
Fotbalisté Liverpoolu hostili v prvním kole ligové fáze Ligy mistrů Atlético Madrid
Fotbalisté Liverpoolu hostili v prvním kole ligové fáze Ligy mistrů Atlético Madrid
Fotbalisté Liverpoolu hostili v prvním kole ligové fáze Ligy mistrů Atlético Madrid
Raphinha slaví svou trefu s fanoušky Barcelony
Skóre proti Feyenoordu v Barceloně otevřel Raphinha
22
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (1)

Druhý hrací den Ligy mistrů nabídne šest zápasů, kdy do milonářské soutěže vstoupí několik favoritů. Na úvod Barcelona přejela nizozemský Feyenoord 5:1, premiéru v soutěži si na půdě Stuttgartu odbyl Viking Stavanger a padl 1:3. Do soutěže vstoupí i dva poslední finalisté - od 21 hodin čeká obhájce PSG souboj se Slovanem Bratislava a Arsenal nastoupí v Neapoli. Atraktivním duelem bude také zápas Liverpoolu s Atleticem Madrid. Všechny zápasy Ligy mistrů v ONLINE přenosu sledujte na iSportu.

Liga mistrů 2026/2027

LIVE
51Detail
LIVE
31Detail
LIVE 1. poločas
01Tipsport3,23,42,15Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport5,23,11,9Detail
LIVE 1. poločas
30Tipsport1,01300800Detail
LIVE 1. poločas
11Tipsport1,93,34,4Detail

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů