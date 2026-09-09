Liga mistrů ONLINE: PSG - Slovan 3:0. Arsenal v Neapoli, Barcelona přejela Feyenoord
Druhý hrací den Ligy mistrů nabídne šest zápasů, kdy do milonářské soutěže vstoupí několik favoritů. Na úvod Barcelona přejela nizozemský Feyenoord 5:1, premiéru v soutěži si na půdě Stuttgartu odbyl Viking Stavanger a padl 1:3. Do soutěže vstoupí i dva poslední finalisté - od 21 hodin čeká obhájce PSG souboj se Slovanem Bratislava a Arsenal nastoupí v Neapoli. Atraktivním duelem bude také zápas Liverpoolu s Atleticem Madrid. Všechny zápasy Ligy mistrů v ONLINE přenosu sledujte na iSportu.