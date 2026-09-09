Liga mistrů ONLINE: Slovan hraje s PSG, Arsenal startuje v Neapoli. Liverpool čeká Atletico
Druhý hrací den Ligy mistrů nabídne šest zápasů, kdy do milonářské soutěže vstoupí několik favoritů. Od 18.45 hostí Barcelona nizozemský Feyenoord, premiéru v soutěži si na půdě Stuttgartu odbyde Viking Stavanger. Dnes do Ligy mistrů vstoupí i dva poslední finalisté - od 21 hodin čeká obhájce PSG souboj se Slovanem Bratislava a Arsenal nastoupí v Neapoli. Atraktivním duelem bude také zápas Liverpoolu s Atleticem Madrid. Všechny zápasy Ligy mistrů v ONLINE přenosu sledujte na iSportu.