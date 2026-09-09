Liga mistrů: PSG - Slovan 6:1. Arsenal vyhrál v Neapoli, otočka Liverpoolu
Paris St. Germain začal cestu za třetím triumfem ve fotbalové Lize mistrů v řadě hladkou výhrou nad Slovanem Bratislava 6:1. Největší zásluhu na tom měl Španěl Ferran Torres, autor tří branek. Pozadu nezůstala ani Barcelona, když rozdrtila Feyenoord Rotterdam 5:1.
Poražený finalista minulého ročníku Arsenal vyhrál v Neapoli 1:0. Další anglický favorit FC Liverpool porazil po obratu doma Atlético Madrid 2:1 a Sporting Lisabon vyhrál nad Galatasaray Istanbul 3:1, přestože také inkasoval jako první. Stuttgart zdolal norského nováčka ze Stavangeru také 3:1 díky hattricku bosenského útočníka Ermedina Demiroviče. Kolo dokončí ve čtvrtek šest zápasů, mezi nimi i duel Slavie s Racingem Lens.
Slovan Bratislava při premiéře před dvěma lety v ligové fázi prohrál všech osm zápasů a tentokrát vzdoroval favoritovi jen 17 minut. Portugalský obránce Mendes z dálky otřásl tyčí a Dembélé odražený míč pohotově poslal do sítě. O šest minut později majitel Zlatého míče skóroval podruhé. Úkol mu chybou v rozehrávce usnadnil guinejský obránce Sahmkou Camara, který před týdnem přišel na hostování ze Slavie a do zápasu naskočil jako střídající hráč těsně před druhým gólem.
Pak se výrazně prosadil i španělský mistr světa Torres a k 18 brankám v Lize mistrů v dresu Barcelony přidal tři pro nového zaměstnavatele. Mezi střelce se zapsal i jeho krajan Ruiz. Gambijský útočník Suleiman Camara sólovou akcí ukázal, že ani obrana PSG není nepřekonatelná. Gruzínec Kvaracchelija převzal před výkopem cenu pro nejlepšího hráče minulého ročníku, ale dnes mu dal trenér Luis Enrique volno.
Kanonáda Barcelony i výhra Arsenalu
Barcelona v minulé sezoně Ligy mistrů nastřílela ve 12 zápasech 32 branek a i tu novou zahájila kanonádou. Brazilec Raphinha už stihl v La Lize šest gólů a střeleckou formu potvrdil i na evropské scéně. Už ve 3. minutě se elegantně vyhnul skluzu dvojice zadáků a poprvé rozjásal hustým deštěm smáčený Camp Nou. Po něm se z 18 metrů parádně trefil německý útočník Adeyemi, nová posila z Dortmundu.
Po změně stran si Raphinha naběhl na Pedriho kolmici a ani podruhé v šanci nezaváhal. Devatenáctiletý Yamal se na poslední čtvrthodinu stal nejmladším kapitánem v historii Barcy a hned po převzetí pásky dal z přímého kopu čtvrtý gól. Mezi střelce se už po dvou minutách na trávníku poprvé zapsal i další Brazilec Jesus, který přestoupil na poslední chvíli z Arsenalu. Alespoň čestný úspěch hostů zařídil osm minut před koncem Steijn.
Arsenal prošel v minulém ročníku ligovou fází bez ztráty bodu, v Neapoli čekal na gól až do 75. minuty, kdy se trefil z dálky norský kapitán Ödegaard. Už předtím měl velkou šanci Saka, ale v nadějné pozici překopl branku.
Trucující Álvarez se neprosadil
Trenér Diego Simeone musel na prahu čtrnácté sezony v Atléticu spolknout víkendový debakl 0:3 v Bilbau a ani v Liverpoolu neměl důvod k oslavám, přestože jeho svěřenci začali dobře. Argentinec Álvarez si odchod do Barcelony nevytrucoval a místo toho připravil gól pro Llorenteho. Maďar Szoboszlai ale ještě do přestávky po chybě obrany hostů vyrovnal a Argentinec Mac Allister střelou z dálky strhl vedení na stranu domácích.
Dohánět ztrátu musel také Sporting Lisabon poté, co v 6. minutě brankář Silva vyrazil oblouček Uruguayce Torreiry už za brankovou čarou. Pak už ale stříleli jen domácí a naznačili, že by si mohli zopakovat jarní čtvrtfinále.
VfB Stuttgart má podle analytiků společnosti Opta nejschůdnější los a první překážku v podobě norského mistra celkem snadno překonal. Už v prvním poločase v rozpětí třinácti minut vstřelil Demirovič tři branky. Na první ještě odpověděl Tripič, který má zkušenosti s německým fotbalem zatím jen z druhé bundesligy. Ve druhém dějství už diváci gól neviděli, kapitán domácích Undav dvě velké šance neproměnil.