Analýza Lens: Extrémní přímočarost, nejvíce náběhů v Evropě. V jaké formaci má Slavia hrát?
Liga mistrů hlásí velkolepý návrat do Edenu, a byť Lens není na první pohled soupeřem, který by měl fanoušky zvednout ze sedaček, kvalitou naznačuje, že mezi nejlepší z nejlepších patří. Před týmem, který minulý rok proháněl v Ligue 1 i PSG, varoval s předstihem hned po losu Jindřich Trpišovský a ve své tradiční analýze tak činí i expert Sportu a trenér Petr Ruman. Co jsou hlavní silné stránky francouzského celku a proč by měla Slavia vyrukovat ve stejné formaci jako na derby?
O herním stylu
„Popsal bych je jako klasické francouzské mužstvo. Často se zapomíná na to, jak jsou týmy z tamní ligy fyzicky připravené, což pro Lens rozhodně platí, stejně tak vysoká individuální kvalita. Snaží se hrát rychlé vertikální přechody, což dokládají i data – šlo o jeden z nejpřímočařejších týmu v Ligue 1 v rychlosti útoku 1,94 metrů za sekundu. Tým je silně orientován na kontrolu centrálního prostoru hřiště a rád si klidně delší dobu počká na ideální moment, kdy zapnout a udeřit.“
O hře proti míči
„Lens v naprosté většině vychází z defenzivního postavení 5-3-2 (obrázek 1), které se níže k bráně mění na 5-4-1. Tým kromě rozehrávky soupeře od brankáře jako celek nepresuje nějak celoplošně intenzivně, čeká na nastavené signály pro spuštění tlaku, který ale pak dokáže být velmi efektivní. Po PSG získalo v lize druhý nejvyšší počet míčů na třetině soupeře a v průměru dva takové zisky na zápasy proměnil ve střely. Menší kvantita, vyšší kvalita. Defenzivní systém má své mouchy, možná i proto není zatím start do sezony přesvědčivý.“
Lens ve svém klasickém obranném postavení 5-2-3, pokud hrají proti dvěma šestkám soupeře • Bartoloměj Černík / Sport
O hře s míčem
„Formace 3-4-2-1 zatěžuje střed hřiště a dělá s Lens extrémně vertikální tým. Ve středním pruhu se může objevit sedm až osm hráčů, namačkání do toho prostoru navíc zvyšuje úspěšnost v represinku při ztrátě. Vcucnutím soupeře do středu nakonec Francouzi odemknou prostor pro výpady jeden na jednoho po krajích. (obrázek 2) Velkou zbraní jsou aktivní náběhy za obranu, kterých dle dat zapsal tým 191 na zápas, což je masivní číslo, jedno z nejvyšších čísel v Evropě. Obrana Slavie zažije velké množství sprintů.“
Lens stáhne soupeře do přehuštěného středu a pak přesune hru na volný kraj hřiště • Bartoloměj Černík / Sport
O přednostech a slabinách
Přednosti: „I přesto, že ofenzivní hráči nejsou světové hvězdy, jejich individuální kvalita jeden na jednoho, v rychlosti i ve společném kombinačním řešení