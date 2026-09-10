Muž, který se vrací na místa činu. Simova cesta: z izraelské pláže přes Skotsko do Edenu
Zní to jako pradávná historie. Na covidem vyprázdněných českých stadionech zazářil mladičký, vytáhlý, ale zároveň extrémně rychlý Afričan, který nerozuměl ani slovo anglicky. Během průlomové sezony nastřílel Abdallah Sima ve Slavii šestnáct branek a stal se jedním z mnoha drahých prodejů „sešívaných“. Nyní se vrátil domů do Edenu v dresu Lens. A byť byla jeho cesta v zahraničí někdy trnitá, je nyní usměvavý střelec členem jednoho z nejlepších týmů ve Francii.
Člověk by ho možná dříve čekal na lepší adrese, zdálo se, že Sima směruje k těm nejvyšším hvězdám. Českou ligu kombinací svých schopností, kvůli kterým se ozývala přirovnání k Thierrymu Henrymu, přerostl. Odchod do Brightonu, datové továrně na talenty, která málokdy střílí vedle, za 8 milionů euro se zdál jako ten nejlepší možný krok.
Jenže na pečlivě naplánované cestě nastaly komplikace. Brighton Simu obratem dal hostovat do druholigového Stoke, kde se vůbec neprosadil, prakticky celý rok nehrál. Druhé hostování bylo ve francouzském Angers. Tam Sima odhalil, že za jeho stagnující kariérou stojí zdravotní problémy. „Bolely mě hamstringy, kvůli tomu jsem o sobě začal pochybovat,“ řekl pro Ouest-France.
Po slušné sezoně v Ligue 1 přišla štace, která měla být Simovým průlomovým hostováním. Ve skotských Rangers se nejvíce přiblížil tomu, co si představíme pod rychlíkem ze Slavie – 40 zápasů, 16 gólů, ale bohužel další zdravotní problémy.
Zhruba v té sezoně ještě vykonává jednu důležitou službičku pro Slavii. Zazvoní mu telefon od El Hadjiho Malicka Dioufa, který je nejistý ohledně přestupu do Slavie. Sima ho ujišťuje, že odchod do Prahy je nejlepší možná volba. Zbytek je historie.
Není reálné, že se vrátí
Jestli Senegalec kdysi navázal skvělý vztah s Jindřichem Trpišovským, s Phillipem Clementem byl na tom v Glasgow minimálně podobně. „Beru ho jako jednoho ze svých synů. Abda klub miluje, baví ho, jak jsme hráli. Ale vlastní ho Brighton a je to o penězích. Není reálné, že se vrátí,“ povzdechl si po sezoně. Cenovka 8 milionů euro byla na Rangers příliš.
A tak přišlo další hostování, tentokrát Brest, kde se Sima měl předvést v Lize mistrů a nejlépe si zvednout cenu. To první bývalý slávista zvládl, i přes další zranění dokončil sezonu s bilanci 12 branek, ale anglický celek už licitování o ceně vzdal. Před rokem ho za 4,5 milionů euro poslal do Lens, nečekané komety francouzské ligy. Sima strávil mládí v akademii tamního Éviánu, tudíž je jasné, že „domů“ ho to táhlo. Návraty na „místo činu“ jsou celkově motivem celé jeho kariéry. Jen si vzpomeňme...
Ze Slavie zamířil do Anglie, kterou mimo jiné ve své průlomové sezoně ohromil gólem na hřišti Leicesteru. Následně zamířil do Rangers – na stadion, kde společně se Slavií zažil jednu z nejhorších evropských nocí. S Rangers a následně i s Brestem se vrátil dvakrát do Česka, konkrétně na Letnou, kde dříve v červenobílém dresu dvakrát skóroval v derby.
Dalo se tedy čekat, že to osud zařídí Simovi tak, aby se konečně objevil tam, kde zazářil poprvé – v Edenu. Realizační tým je s ním nadále v kontaktu, vzpomínají na něj více než vřele.
Šlo o magickou intuici
„Dělali jsme soupisku na Evropu a on s námi šel na první trénink. A Jarda Köstl mi říká, ať se na něj podívám, že je úplně top. Ale soupiska na Evropskou ligu se uzavírala ten den. Ještě jsme koukali na video a dali jsme ho tam po jednom tréninku!“ smál se nedávno Jindřich Trpišovský ve fanouškovském podcastu Město se třese. Šlo o magickou intuici, Sima tehdy dotáhl Slavii góly až do čtvrtfinále, byť celou štreku odstartovala Slavia prohrou 1:3 proti Hapoelu Beer-Sheva.
„Zůstávali jsme tam druhý den a trénovali jsme. Udělali jsme klukům kruháč v písku, to je náročné. Kluci měli intervaly nějakých pětadvacet vteřin a vidíte, jak z nich po dvacáté v tom horku na izraelské pláži lije, a tahají nohy. Sima ne, ten byl neunavitelný. Stojím tam, koukám na něj a on se vznášel,“ popsal Trpišovský, kde se začal rodit plán náctiletý objev nasadit proti silnému Nice.
To už bylo za covidu a jak kouč s úsměvem vzpomíná, tento fakt zajistil, že Ibrahim Traoré mohl francouzsky Simu po celý zápas prakticky koučovat. Slavia vyhrála 3:2, on skóroval a vykročil ke hvězdám.
Nelze říct, že k nim dorazil plnohodnotně, ve skvělé minulé sezoně Lens byl spíše náhradníkem. Ale už podruhé v kariéře si proti těm nejlepším hráčům zahraje, Sima a spol. narazí například na Manchester City či Liverpool. Navíc má ještě vše před sebou. Nový kouč Topmöller mu věří v základní sestavě a dle zkušeností z hráčovy trnité cesty – jediné, co ho může zastavit, je zdraví.