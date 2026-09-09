Trpišovský se zasnil o první výhře, pak mlžil: Snad se nám nestane něco jako na Interu
Čtrnáct zápasů Ligy mistrů v řadě Jindřich Trpišovský jen gratuloval soupeři, nebo byl neutrální po remíze. Taková série, byť v Lize mistrů, nikoho nebaví. Nyní má se Slavií patnáctou možnost uspět. Po devatenácti letech donést Slavii do vítězného cíle. Nutností je na úvod hlavní fáze vyběhnout v Edenu s francouzským Lens, druhým týmem předchozího ročníku Ligue 1. „Vítězství si hrozně přeju, ale nejvíc si přeju, aby to vyšlo doma,“ zasnil se slávistický trenér.
Poslední dva ligové zápasy Lens prohrálo. Jsou k poražení i potřetí?
„I když prohráli, tak se mi poslední zápas s Lorientem moc líbil. Utkání mělo skvělou úroveň. Lens mě překvapilo, viděl jsem ho po dlouhé době. Dokonce byl na hřišti jeden hráč, kterého jsme dříve chtěli z Hammarby. Nicméně, Lens ukázalo vše, v čem je silné. Tedy, co ho zdobilo v minulé sezoně. S výměnou trenéra se pokouší o nějaké nové věci. I když prohráli, výkon měl úroveň. Mají rychlé nebezpečné hráče směrem nahoru, jsou technicky vybavení. Dokážou vyjet ze složitých situací, na stoperech mají velice rychlé hráče. Dostávají se do spousty šancí, které zatím neproměňují. Někdy jsou zranitelní v defenzivě, čehož se budeme snažit využít. Drží rozestavení a principy v defenzivě stejné jako my. Je to zápas Ligy mistrů s týmem, který minulý rok skončil v Ligue 1 druhý. Bude to na nás klást nejvyšší nároky, abychom byli úspěšní.“
V kádru Lens je Abdallah Sima. Se vším respektem k Lens, nečekal jste, že pět let po odchodu ze Slavie bude hrát v lepším klubu?
„Simiče zabrzdily zdravotní problémy. Měl je už po odchodu ze Slavie, kdy měl chronické trable s třísly, což je hodně omezující. Myslím si, že kvůli tomu se neprosadil v Brightonu. Upřímně, překvapilo mě, jak mladý pořád je (25 let). V Lens si vybojoval pozici devítky, minulý rok hodně nastupoval z křídla, dost střídal. Nyní to vypadá, že je pro trenéra volbou číslo jedna na pozici, kde je nejsilnější. Z mého pohledu patří mezi jednoho ze dvou nejnebezpečnějších hráčů soupeře. Pokud bude v těchto výkonech pokračovat, bude zajímavým atributem pro jakýkoliv klub v Evropě. Francouzská liga je zásobárnou nejlepších lig na světě. Navíc hraje v týmu, který skončil v lize druhý a před třemi týdny porazil PSG.“
Bude Slavia jiná než v předchozím ročníku Ligy mistrů? A pokud ano, tak v čem?
„Když nechci nic říct, pomůžu si frází, že pravda leží na hřišti. (usměje se) Máme jinou typologii hráčů, už jen v tom budeme jiní, byť nám někteří kluci pro čtvrtek chybí. DNA je ale pořád stejná. Věřím, že do zápasů půjdeme zdraví a že se nám nestane něco jako na Interu. Abychom uspěli, musí se nám všechno sejít. Máme některé nové zbraně, některé nové věci, které bychom si chtěli přenést do soutěže. Uvidíme, jak to zvládneme. Čeká nás nejtěžší prověrka s nejlepšími týmy planety. Potřebujeme velmi dobrý týmový i individuální výkon. Potřebujeme velmi dobrý výkon hráčů, co přijdou na hřiště v průběhu utkání. Jednoduše nesmíme mít slabé místo, jinak budeme potrestaní. Čeká nás první test, zda jsme se posunuli.“
Z hlediska losu, je zápas s Lens největší šancí na tolik kýžené vítězství?
„Mám v hlavě náš program, mám připravené nějaké věci. Ale nejbližší horizont je Lens, byť myslím i na Teplice a Varnsdorf. Beru to jako play off, jeden samostatný zápas. Máme ho doma, v devět večer, v létě před plným stadionem. Soustředím se na to, abychom podali co nejlepší výkon a aby si lidi, kteří dali velké za peníze lístky, odnesli nejlepší zábavu. Chceme se odhodlaně postavit těžkému soupeři. Vítězství si hrozně přeju, ale nejvíc si přeju, aby to vyšlo doma. Ve čtvrtek máme první možnost.“
David Zima nedohrál zápas se Zbrojovkou kvůli otřesu mozku. Ve středu ovšem trénoval. Je připravený?
„Dnes se připojil k týmu, do té doby trénoval individuálně. Vypadal dobře. Kdybych měl tipovat, k dispozici bude. Rozhodne se ale až před zápasem dopoledne. Já mu vždycky říkám, že on je otřesený skoro pořád. Je těžké poznat, kdy je a není otřesený. (směje se) Všichni víme, v jaké je formě. Zápas by mu mohl hrozně sedět.“