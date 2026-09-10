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ONLINE: Slavia - Lens 0:0. Obrovská šance Pražanů už po několika vteřinách! Šturm však minul

Danijel Šturm spálil v úvodních vteřinách zápasu obrovskou šanci
Danijel Šturm spálil v úvodních vteřinách zápasu obrovskou šanci Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Úvodní vystoupení Slavie v Lize mistrů proti Lens
Úvodní vystoupení Slavie v Lize mistrů proti Lens
Úvodní vystoupení Slavie v Lize mistrů proti Lens
Úvodní vystoupení Slavie v Lize mistrů proti Lens
Jindřich Trpišovský na první výhru v LM čeká
Základní sestava Slavie
Jindřich Trpišovský na první výhru v LM čeká
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ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Fotbalisté Slavie domácím zápasem proti Lens vstupují do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané v úvodním z osmi kol chtějí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání. Na první výhru v milionářské soutěži čeká i trenér Jindřich Trpišovský. Souboj českého šampiona s francouzským vicemistrem nemá favorita, bookmakeři očekávají vyrovnaný zápas. Duel můžete od 21.00 sledovat ONLINE na webu iSport.

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#TýmZVRPSkóreB
1PSG11006:13
2Barcelona11005:13
3Sporting11003:13
4Stuttgart11003:13
5Manchester City11002:03
6Aston Villa11003:23
7Real Betis11003:23
8Dortmund11003:23
9Liverpool11002:13
10Real11002:13
11Arsenal11001:03
12AEK Atény11001:03
13AS Řím10101:11
14Šachtar10101:11
15Eindhoven10101:11
16Fenerbahce10101:11
17Bayern00000:00
18Bodö/Glimt00000:00
19Como00000:00
20Lens00000:00
21Manchester Utd.00000:00
22Lipsko00000:00
23Sabah Baku00000:00
24Slavia00000:00
25Villarreal10012:30
26Bruggy10012:30
27Lille10012:30
28Atlético10011:20
29Inter Milán10011:20
30Linz10010:10
31Neapol10010:10
32Galatasaray10011:30
33Viking FK10011:30
34FC Porto10010:20
35Feyenoord10011:50
36Slovan Bratislava10011:60
  • Osmifinále
  • Play-off

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