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ONLINE: Slavia - Lens 2:2. V Edenu je opět srovnáno. Thauvin se prosadil hlavou

Abdallah Sima srovnal skóre
Abdallah Sima srovnal skóreZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Jakub Markovič proti střele Thauvina zasahovat nemusel
Radost hráčů Lens po vyrovnávací trefě
Wiktor Nowak
Hráči Slavie
Tomáše Vlčka mrzí neproměněná šance
Abdallah Sima srovnal skóre
Abdallah Sima srovnal skóre
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ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Fotbalisté Slavie domácím zápasem proti Lens vstupují do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané v úvodním z osmi kol chtějí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání. Na první výhru v milionářské soutěži čeká i trenér Jindřich Trpišovský. Souboj českého šampiona s francouzským vicemistrem nemá favorita, bookmakeři očekávají vyrovnaný zápas. Duel můžete od 21.00 sledovat ONLINE na webu iSport.

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#TýmZVRPSkóreB
1PSG11006:13
2Bayern11005:03
3Barcelona11005:13
4Manchester Utd.11004:03
5Como11004:13
6Sporting11003:13
7Stuttgart11003:13
8Manchester City11002:03
9Aston Villa11003:23
10Real Betis11003:23
11Dortmund11003:23
12Liverpool11002:13
13Real11002:13
14Arsenal11001:03
15AEK Atény11001:03
16AS Řím10101:11
17Šachtar10101:11
18Eindhoven10101:11
19Fenerbahce10101:11
20Lens00000:00
21Slavia00000:00
22Villarreal10012:30
23Bruggy10012:30
24Lille10012:30
25Atlético10011:20
26Inter Milán10011:20
27Linz10010:10
28Neapol10010:10
29Galatasaray10011:30
30Viking FK10011:30
31FC Porto10010:20
32Lipsko10011:40
33Feyenoord10011:50
34Sabah Baku10010:40
35Slovan Bratislava10011:60
36Bodö/Glimt10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

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