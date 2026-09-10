ONLINE: Slavia - Lens. Sešívaní vstupují do hlavní fáze Ligy mistrů, ukončí čekání na výhru?
Fotbalisté Slavie domácím zápasem proti Lens vstupují do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané v úvodním z osmi kol chtějí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání. Souboj českého šampiona s francouzským vicemistrem nemá favorita, bookmakeři očekávají vyrovnaný zápas. Duel můžete od 21.00 sledovat ONLINE na webu iSport.
Anketa
Kolik získá Slavia bodů v ligové fázi LM?
0-3
4-6
7-9
10 a více
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|3
Sporting
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|7
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|8
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|9
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|10
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|12
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
AS Řím
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Bayern
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Bodö/Glimt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Como
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|17
Eindhoven
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|18
Fenerbahce
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|19
Lens
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|20
Manchester Utd.
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|21
Lipsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|22
Sabah Baku
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|23
Slavia
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|24
Šachtar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|25
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|26
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|27
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|28
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|30
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|33
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|34
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|35
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|36
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off