Slavia - Lens 2:3. Krutý výsledek. Sešívaní i přes dlouhé oslabení sahali po výhře
Ne a ne to prolomit. Ani teď se Slavii po devatenácti letech nepovedlo zvítězit v Lize mistrů. Je to téměř do zbláznění ohraná písnička. „Sešívaní“ proti Lens opět byli blízko, francouzského vicemistra mnohdy zatlačili do hodně nepříjemných situací, ale výhra? Zdá se zakletá. Tentokrát českého mistra rozesmutnily dva faktory – neefektivita a rekordně rychlé vyloučení Mikuláše Konečného. Jakkoliv se Danijel Šturm snažil, opět to nevyšlo, Slavia prohrála 2:3.
Bylo to jako na horské dráze. Víra v první vítězství v Lize mistrů, které Eden uviděl, u mnohých fanoušků začala mizet krátce po poločase, zhruba v 51. minutě nenápadně rostla. Ale pěkně popořadě. Vyjukaný mladíček Mikuláš Konečný, který o poločasové pauze musel vystřídat zraněného Davida Zimu, ve 49. minutě jakožto poslední hráč tvrdě sestřelil na kraji vápna bývalého slávistu Abdallaha Simu a v moment, kdy byl rozhodčí Vassilis Fotias povolán k VAR, bylo jasno.
Slávistický odchovanec uviděl při svém debutu v Lize mistrů červenou kartu po pouhých třech minutách a čtyřiatřiceti vteřinách na hřišti. Šlo o nejrychlejší vyloučení debutanta v celé historii soutěže.
Slávističtí fanoušci svěsili hlavy, ale za moment už nad nimi divoce točili šálami. Slovinské torpédo značky Danijel Šturm ukázalo, proč za něj Slavia poslala do Olomouce více než 100 milionů korun. Útočník využil své rychlosti i síly k tomu, aby si zpracoval dlouhý nákop Samuela Isifeho, pokryl míč, pak si ho navedl na svou slabší levačku a krásným způsobem rozburácel Eden. Takový moment magie v Evropě už vršovický stadion roky neviděl.
Ne, v tu chvíli nebylo vůbec jisté, že Slavia do vítězného konce dokráčí, měla před sebou těžkou čtyřicetiminutovou šichtu v deseti lidech proti francouzskému vicemistrovi. Ale odvážný, kvalitní a vysoce nátlakový výkon z první půle jako by vzbuzoval naději, že tento večer už to opravdu vyjde.
Z euforie rychle do deprese
Ale tato tíha nakonec domácí hráče opět zavalila. Je až ironické, že u toho byl bývalý hráč „sešívaných“ a Houšteckého velký oblíbenec Abdallah Sima. „Já jsem rád, že ho uvidím na hřišti. Jsme v kontaktu, fandí nám a my fandíme jemu. Před dvěma lety se na nás přijel podívat a oslavit titul. Ale musíme si na něj dát pozor, je to nebezpečný útočník,“ komentoval střelce Lens.
„Nevděčník“ Sima byl nakonec u všech klíčových momentů. V první půli zranil Davida Zimu, kterého o půli vystřídal Konečný, po pauze vyčervenil právě Konečného. A v 73. minutě se Senegalec dobře zorientoval ve vápně, když mu k nohám padl odražený míč a zblízka poslal stadion, kterému před šesti lety přinesl spoustu radosti, do smutku.
Slavia bojovně bránila, v jeden moment dokonce zdánlivě ukořistila výhru díky další parádní bombě Šturma. Ale Lens opět zapnulo a v nastavení bouřlivého zápasu definitivně rozdupalo dvěma pozdními góly jakoukoliv domácí naději. Z euforie do deprese. Hráči nešťastně po závěrečném hvizdu popadali na zem. Ani výhra, ani bod. Oni i fanoušci si zřejmě budou říkat – je nám to vůbec souzeno? Na vítězství v Lize mistrů se čeká devatenáct let. Minimálně ještě pár týdnů se bude čekat dál.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2
Bayern
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|4
Manchester Utd.
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|5
Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|6
Sporting
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|10
Real Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Lens
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
Šachtar
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Fenerbahce
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Bruggy
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|23
Lille
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Slavia
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Atlético
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Inter Milán
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Linz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Viking FK
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|31
FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Lipsko
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34
Sabah Baku
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|35
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36
Bodö/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off